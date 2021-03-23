Венецианская комиссия положительно оценила законопроект о политических партиях в Украине

23.03.2021 20:25

Укринформ

Венецианская комиссия в целом приветствует инициативы о внесении изменений в закон Украины о политических партиях и отмечает их соответствие предыдущим рекомендациям.

Об этом говорится в обнародованных 23 марта заключениях Венецианской комиссии относительно выводов о соответствии международным демократическим стандартам проекта закона о внесении изменений в закон Украины «О политических партиях в Украине».

«Эти инициативы, по внесению изменений в законодательство о политических партиях, в целом приветствуются. При этом многие положения проекта закона соответствуют предыдущим рекомендациям Бюро демократических институтов и прав человека (ОБСЕ/БДИПЧ) и Венецианской комиссии», – заявили международные эксперты по конституционному праву.

В заключениях особо отмечается стремление авторов законопроекта укрепить прозрачность ключевых вопросов, связанных с регистрацией и деятельностью политических партий, введением более эффективных требований к отчетности о финансировании партий и финансовом мониторинге, обеспечением гендерного равенства.

«Заслуживает внимания, что эта инициатива имеет целью усиление роли, статуса и важности политических партий в процессе стимулирования развития демократических политических партий, как важного элемента демократического управления», – подчеркнули в Венецианской комиссии.

В то же время, как отмечается, законопроект предусматривает чрезмерное регулирование некоторых вопросов, которые обычно могут решаться политическими партиями самостоятельно. И это может вызвать беспокойство в части обеспечения внутренней автономии в деятельности политических партий, которая защищается свободой объединений.

Кроме этого, отмечается в заключениях, правовая база для запрета политических партий выписана в законопроекте в общих политических терминах. В этом контексте эксперты рекомендуют определить в проекте закона более широкий спектр санкций, которые бы четко были адаптированы к тяжести нарушений.

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В документе Венецианская комиссия и ОБСЕ/БДИПЧ рекомендуют украинским законодателям пересмотреть некоторые статьи законопроекта. В частности, это касается устранения требования по созданию местных ячеек по меньшей мере в пяти областях; устранения требования, по которому партия может быть зарегистрирована только через год после объявления о ее основания; отмены требования об обязательной регистрации членов партии в едином государственном реестре; пересмотра положений, которые слишком вмешиваются в автономии политических партий; пересмотра несоразмерных ограничений на внесение пожертвований партиям физическими лицами; четкого определения полномочий контролирующих органов о деятельности политических партий; и расширения перечня санкций за различные нарушения и обеспечения пропорциональности таких взысканий.

Как сообщал Укринформ, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики 30 декабря 2020 года направил в Венецианскую комиссию и Бюро демократических институтов и прав человека (ОБСЕ/БДИПЧ) запрос относительно заключений о соответствии международным демократическим стандартам проекта закона о внесении изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине».

В декабре 2020 года комитет по вопросам правовой политики ВРУ инициировал публичные консультации по подготовке проекта закона о внесении изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине».

На обсуждение были вынесены вопросы относительно роли и статуса политических партий; внутрипартийной демократии; финансирования деятельности политических партий.

По материалам: Укринформ