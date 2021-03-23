В Раде зарегистрировали проект постановления об осуждении событий на Банковой

В Раде зарегистрировали проект постановления об осуждении событий на Банковой

23.03.2021 09:12

Укринформ

Члены фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об осуждении событий, произошедших возле здания Офиса Президента 20 марта.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте парламента.

Инициаторами соответствующего проекта №5295 выступают 130 народных депутатов от «Слуги народа».

Текст документа пока что отсутствует на сайте Рады. Отмечается, что он передан на рассмотрение руководству.

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Как сообщалось, фракция «Слуги народа» инициировала внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы принять постановление об осуждении событий во время акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом Президента.

Депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура в понедельник, 22 марта, не исключил, что внеочередное заседание ВР состоится в пятницу, 26 марта.

"Повестка дня будет позже. Но я буду предлагать также включить вопросы о тарифах, ФОПах и доступной растаможке авто", – отметил он.

Ранее, 19 марта, Верховная Рада отменила пленарную неделю с 29 марта по 2 апреля. Таким образом, парламентарии возобновят работу в пленарном режиме 13 апреля.

Вечером в субботу, 20 марта, под Офисом Президента состоялась акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, во время которой некоторые ее участники разрисовали здание протестными надписями, разбили стекло входной двери и подожгли табличку на фасаде ОП.

Позднее полиция заявила, что задержала одного из самых агрессивных участников акции возле Офиса Президента. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

По материалам: Укринформ