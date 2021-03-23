Политика

Россия конструктивно сотрудничать в «Норманди» и «Минске» – МИД Франции

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Россия конструктивно сотрудничать в «Норманди» и «Минске» - МИД Франции

Россия конструктивно сотрудничать в «Норманди» и «Минске» – МИД Франции

23.03.2021 19:40

Укринформ

Россия несет ответственность за конструктивное участие в нормандском формате и в Трехсторонней контактной группе.

Это подчеркнуло в своем заявлении 23 марта Министерство Европы и иностранных дел Франции, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы призываем все стороны полностью выполнить Минские договоренности и особо подчеркиваем ответственность России за конструктивное участие в нормандском формате и Трехсторонней контрактной группе для разрешения продолжающегося конфликта», – заявили во французском МИД.

Как напоминается, Франция вместе с Германией и партнерами по G7 продвигают усилия в разрешении конфликта через нормандский формат и по дипломатическим каналам.

Официальный Париж отметил, что и РФ, и Украина изложили свои предложения в видении путей урегулирования ситуации на Донбассе.

«Все эти предложения внимательно и регулярно рассматриваются и обсуждаются в нормандском формате. Франция и Германия работают ради сближения позиций сторон с учетом поиска взаимоприемлемого и компромиссного решения», – заявили во французском МИД.

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Как сообщалось, ранее Европейский Союз призвал Россию, как участницу Трехсторонней контактной группы и подписанта Минских договоренностей, конструктивно действовать в рамках мирного процесса и выполнить взятые на себя обязательства. Также в Евросоюзе выразили обеспокоенность по поводу эскалации насилия на Востоке Украины и призвали Россию вернуться в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК), что будет содействовать расследованию нарушений режима прекращения огня.

По материалам: Укринформ

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