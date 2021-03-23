Разумков рассказал о результатах визита в Брюссель

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22.03.2021 20:19

Укринформ

Парламентская делегация Украины во главе с Председателем ВР Дмитрием Разумковым во время визита в Брюссель почувствовала поддержку по ключевым направлениям отношений между Украиной и ЕС, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Об этом в понедельник во время общения с прессой по итогам переговоров в Европейском парламенте заявил сам Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент Укринформа.

«Сегодня у еас была возможность пообщаться с Президентом (Европарламента) Сассоли, также были в штаб-квартире НАТО. Для Украины это очень очевидный выбор, он закреплен в Конституции нашего государства, и для нас принципиально важно поддерживать этот диалог. Первый важный пункт – это сохранение и улучшение условий для такого диалога. Второй – это общая позиция в отстаивании и восстановлении территориальной целостности нашего государства. Без поддержки наших партнеров, без продолжения санкций по отношению к Российской Федерации это было бы значительно труднее делать», – сказал Председатель Верховной Рады, отвечая на вопрос Укринформа.

Он отметил также, что почувствовал от европейских коллег готовность присоединиться к работе в рамках «Крымской платформы».

«Практически все выразили готовность присоединиться, в рамках своих возможностей, к работе этой новой площадки, которая будет нам также помогать возвращать временно оккупированную территорию Крыма и защищать людей, которые сегодня вынуждены проживать на этих территориях. Прежде всего, это граждане Украины, которые также страдают от того, что делает Российская Федерация по отношению к ним, к правам и свободам, к демократическим принципам, к которым мы все с вами привыкли», – добавил Разумков.

Он проинформировал, что сегодня в Европарламенте был подписан меморандум о взаимопонимании между этим институтом и Верховной Радой Украины, который поможет украинской стороне развивать парламентаризм по европейским демократическим стандартам.

«Сотрудничество с Европарламентом … помогает нам проводить реформы. Вы знаете, что мы, наконец, ввели сенсорную кнопку, есть много законопроектов, которые помогают увеличить институциональную состоятельность Верховной Рады, по сравнению с прошлыми созывами. Мы должны продолжать это движение и создавать условия, чтобы в сторону Украинского парламента звучало меньше критики», – сказал спикер ВР.

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Как сообщалось, 22-23 марта Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков находится с рабочим визитом в Брюсселе (Королевство Бельгия) и Люксембурге (Великое Герцогство Люксембург). В понедельник он встретился с представителями европейских институтов, НАТО и Палаты представителей Бельгии. Во вторник украинский спикер будет находиться в Люксембурге, где запланирована встреча с председателем Палаты депутатов Люксембурга Фернандом Этгеном и членами Комитета по иностранным и европейским делам.

Фото: rada.gov.ua

По материалам: Укринформ