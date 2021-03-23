После выборов местные советы в Украине обновились на более чем 70% – ОПОРА

После выборов местные советы в Украине обновились на более чем 70% – ОПОРА

23.03.2021 12:13

Укринформ

Местные советы в Украине после очередных местных выборов в октябре прошлого года обновились на более чем 70%.

Об этом заявила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время форума "Избирательная реформа: реальные изменения или имитация", сообщает корреспондент Укринформа.

"Местные советы в целом обновились на более чем 70%, поэтому мы имеем новое местное самоуправление с новыми лицами", – отметила она.

Читайте также: Довыборы в Раду: ЦИК отменила регистрацию Марчевского и Звиробий

Также Айвазовская заметила, что конкуренция на выборах городских голов была значительной, и по результатам выборов есть 43% городов, где разрыв между победившим кандидатом и следующим был 20%, а также 22% городов, где разрыв был 5% и меньше.

Как сообщал Укринформ, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года.

По материалам: Укринформ