МИД в ближайшее время примет Стратегию публичной дипломатии

23.03.2021 02:54

Укринформ

Міністерство закордонних справ найближчим часом ухвалить Стратегію публічної дипломатії, яка покликана стати інструментом консолідації “м’якої сили” для поліпшення репутації України за кордоном та зміцнення позицій держави у світі.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время обсуждения результатов Украины в нынешнем глобальном индексе "мягкой силы" Global Soft Power Index, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел Украины считает укрепление "мягкой силы" Украины за границей одной из фундаментальных функций украинской дипломатии. Ни одна страна не может быть успешной и привлекательной без мощной «мягкой силы», которую она способна проектировать в приоритетных странах", – сказал Кулеба.

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Он отметил нынешний рост индекса «мягкой силы» Украины и подчеркнул, что усилия должны быть системными, а для этого нужна синергия всех институтов власти, общества, экспертов, бизнеса.

"Мягкая сила" не генерируется в одном отдельном месте. Это как река, которая набирает силу от всех притоков и источников, которые ее наполняют. Мы тесно сотрудничаем с министерствами культуры, экономики, Государственным агентством по туризму и другими органами власти, чтобы обеспечить синергию усилий", – отметил глава МИД.

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Как сообщили в ведомстве, согласно исследованию восприятия брендов стран Global Soft Power Index, который ежегодно проводит одно из крупнейших в мире консалтинговых агентств Brand Finance, в рейтинге 2021 года Украина заняла 61-е место из 100, улучшив показатели в ряде категорий.

По материалам: Укринформ