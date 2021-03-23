Лазебная задекларировала более ₴660 тысяч доходов за 2020 год

Лазебная задекларировала более ₴660 тысяч доходов за 2020 год

23.03.2021 11:38

Укринформ

Министр социальной политики Марина Лазебная задекларировала 661 010 гривень доходов за 2020 год.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации, обнародованной в реестре.

Согласно обнародованной декларации, в прошлом году министр социальной политики получила доход только от заработной платы по основному месту работы – Министерство социальной политики, который составил 661 010 грн.

В то же время отмечается, что супруг Лазебной в прошлом году получил 988 200 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

Также Лазебная указала в декларации 650 000 грн наличных средств и 111 грн на счете в банке, которыми обладает ее супруг.

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В декларацию министр соцполитики также внесла легковой автомобиль марки Audi 2017 года выпуска, приобретенный в январе 2018 года, которым владеет супруг Лазебной.

Согласно декларации, Лазебная владеет земельным участком в селе Песковка Киевской области и квартирой в России, приобретенной в марте 2009 года, площадью 31,7 кв метров.

Также в общей собственности министра с Иваном Обертинским квартира в селе Песковка Бородянского района Киевской области площадью 40,5 кв метра и часть жилого дома с надворными постройками площадью 103,6 кв метров.

Кроме того, в совместной собственности с другими лицами еще одна квартира в Киеве и гараж.

Как известно, Марина Лазебная назначена на должность министра социальной политики Украины 4 марта 2020 года.

По материалам: Укринформ