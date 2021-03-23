Ермак обсудил с послами «Большой семерки» и ЕС ситуацию на Донбассе
Ермак обсудил с послами «Большой семерки» и ЕС ситуацию на Донбассе
22.03.2021 20:31
Укринформ
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с послами стран "Большой семерки" и послами Европейского Союза в Украине ситуацию с безопасностью на Донбассе.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.
«Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран « Большой семерки » (G7) и Европейского Союза в Украине, которая состоялась в режиме видеоконференции. Ключевое внимание во время встречи было уделено ситуации с безопасностью на Донбассе и переговорам по мирному урегулированию. Андрей Ермак проинформировал послов об итогах видеоконференции политических советников лидеров государств «Нормандской четверки», которая состоялась 18 марта», – говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на активные усилия Украины по восстановлению режима прекращения огня от 27 июля 2020 г., российская сторона не поддержала украинские инициативы и отказалась от проведения внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, которое предлагала провести украинская сторона. При этом руководитель Офиса Президента поблагодарил за конструктивную позицию представителей Франции и Германии.
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«Установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами нормандского формата, и ключевым пунктом Минских договоренностей. Поэтому, прежде всего, надо обеспечить режим прекращения огня », – цитирует пресс-служба Ермака.
Он заверил послов, что украинская сторона готова в любое время к проведению дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к обеспечению безусловного режима прекращения огня, чтобы потом двигаться дальше к установлению мира на Донбассе.
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Ермак выразил надежду на продолжение активного сотрудничества со странами G7, а также партнерами Украины в ЕС и НАТО в вопросе противодействия дезинформации и пропаганде.
Как сообщалось, ранее Европейский Союз призвал Россию, как участницу Трехсторонней контактной группы и подписанта Минских договоренностей, конструктивно действовать в рамках мирного процесса и выполнить взятые на себя обязательства. Также в Евросоюзе выразили обеспокоенность по поводу эскалации насилия на Востоке Украины и призвали Россию вернуться в Общий центр по контролю и координации (СЦКК), который будет способствовать расследованию нарушений режима прекращения огня.
Фото: president.gov.ua
По материалам: Укринформ