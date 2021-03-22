Зеленский хочет, чтобы реформы в Украине не были символическими

Зеленский хочет, чтобы реформы в Украине не были символическими

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19.03.2021 15:55

Укринформ

От реализации реформ в Украине людям и бизнесу должно быть лучше.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, открывая заседание Национального совета реформ, передает корреспондент Укринформа.

"Что мы ждем от реформ? Это результат… Первое – реформы, от которых людям легче, бизнесу лучше. Второе – чтобы реформы не были столь символические, громкие, бумажные", – сказал Президент.

Он также отметил, что креативные идеи, воплощаемые в процессе реформ, должны быть действительно реализованы, а не оставаться "символическими".

Зеленский также добавил, что хотел бы, чтобы на следующем заседании Нацсовета реформ озвучили итоги и результаты предыдущих заседаний этого совета.

Как сообщал Укринформ, 29 января Президент Владимир Зеленский обновил состав Национального совета реформ. В частности, он ввел в состав членов Национального совета реформ заместителей руководителя своего Офиса Игоря Жовкву и Юлию Свириденко, председателя Национального банка Кирилла Шевченко, министров Юлию Лапутину, Романа Лещенко и Сергея Шкарлета.

Национальный совет реформ является специальным консультативно-совещательным органом при Президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций относительно внедрения в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.

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Целью деятельности Национального совета реформ является обеспечение внедрения единой, согласованной государственной политики реформ в Украине, налаживание эффективного механизма взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в процессе осуществления реформ с привлечением к сотрудничеству по этим вопросам международного сообщества, внедрение системного подхода к стратегическому планированию, согласование позиций и мониторинг реализации реформ относительно обеспечения устойчивого развития Украины как предпосылки роста благосостояния ее населения, достижения европейских стандартов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

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В состав Национального совета реформ входят: Председатель Верховной Рады (с согласия), Премьер-министр, Первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры и другие члены Кабинета Министров, возглавляющие министерства, – по согласованию с Премьер-министром, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, Руководитель Офиса Президента, председатель Исполнительного комитета реформ и его заместитель, а также с согласия: Глава Национального банка, председатели комитетов Верховной Рады, четыре представителя от общественных объединений.

Фото: сайт Президента

По материалам: Укринформ