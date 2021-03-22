Уруский задекларировал 1,4 миллиона доходов за 2020 год

Уруский задекларировал 1,4 миллиона доходов за 2020 год

22.03.2021 17:06

Укринформ

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский задекларировал 1,405 млн грн доходов за 2020 год.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации Уруского, обнародованной в реестре деклараций.

В частности, в прошлом году вице-премьер-министр получил 286, 8 тыс. грн зарплаты в Кабинете Министров, 1,112 млн грн. – в ООО "Прогресстех-Украина". Также Уруский получил 7245 грн выплат по гражданско-правовым договорам от ООО "Акста".

Супруга Уруского Александра получила общий доход 283,9 тыс. грн, который состоит только из зарплаты по основному месту работы.

Уруский указал в декларации 50 тыс. долл. наличных средств. Согласно данным декларации, в марте прошлого года вице-премьер-министр привлек кредит в размере 1,154 млн грн для приобретения автомобиля. По состоянию на конец отчетного периода он выплатил 385 тыс. грн тела кредита и 11,8 тыс. грн процентов.

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Согласно декларации, Уруский владеет на правах совместной собственности с супругой и детьми квартирой в Киеве площадью 93 кв. м. Кроме того, чиновнику принадлежит земельный участок в Новоселках Киевской области площадью 22266 кв. м.

Супруга Уруского указана в декларации владелицей трех земельных участков в н.п. Мостыще Киевской области – площадью 1500 кв. м, 2470 кв. м и 2266 кв. м.

Также супруга вице-премьера владеет объектом незавершенного строительства – жилым домом общей площадью 505 кв. м.

В собственности Уруского также машины марки Volkswagen 2012 выпуска и BMW 2019 выпуска, его супруга владеет Peugeot 2014 выпуска.

Кроме этого, в декларации указаны корпоративные права Уруского в следующих компаниях: ООО «Авиационно-космические системы и технологии» – 48%, ООО «Эковей Технолоджи» – 25%, ООО «Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД» – 33%, ООО «Юнайтед Гудс Энд Фудс» – 25%, ООО «Proxima Technical Consulting FZ LLC» – 33%, ООО «НДТЦ РОТОР» – 3%. Отмечено, что корпоративные права не переданы в управление.

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Также Олег и Александра Уруские имеют счета в ряде банковских учреждений, но в декларации не указаны наличие или сумма средств на этих счетах.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 16 июля 2020 года назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Сегодня он принес присягу члена Кабинета Министров.

По материалам: Укринформ