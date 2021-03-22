Украина хочет вступить в ЕС в следующие 5-10 лет – Шмыгаль

22.03.2021 12:53

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в течение следующих 5 – 10 лет стремится стать членом Европейского Союза.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в интервью немецкой газете "Handelsblatt", перевод которого обнародован на Правительственном портале.

"Нашим желанием является, в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе. Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО. Высоким свидетельством этого стали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что "двери НАТО открыты для Украины", – сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что в этом не видит каких-то принципиальных преград. "Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС ", – подчеркнул глава правительства.

Он убежден в том, что Украина готова стать членом ЕС, и к этому стремится как можно быстрее.

Как сообщал Укринформ, украинская делегация во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем 18-19 марта 2021 года совершила рабочий визит в Дюссельдорф и Берлин (Федеративная Республика Германия).

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В ходе визита состоялся ряд рабочих встреч с высокопоставленными должностными лицами ФРГ.

Также украинская делегация приняла участие в IV украинско-германском экономическом форуме.

По материалам: Укринформ