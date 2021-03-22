Политика

Реформа Конституционного суда: Венецианская комиссия прокомментировала законопроект

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Реформа Конституционного суда: Венецианская комиссия прокомментировала законопроект

Реформа Конституционного суда: Венецианская комиссия прокомментировала законопроект

22.03.2021 19:30

Укринформ

Венецианская комиссия положительно оценивает положение проекта закона Украины о конституционной процедуре, которая должна обеспечить прогресс в процессе реформирования Конституционного Суда и восстановления доверия к конституционному судопроизводству в Украине.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом говорится в обнародованных 22 марта заключениях Венецианской комиссии по проекту закона № 4533 «О конституционной процедуре» и альтернативному законопроекту № 4533-1 «О процедуре рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного Суда Украины».

Продолжение следует …

По материалам: Укринформ

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