Разумков встретился с заместителем Столтенберга в штаб-квартире НАТО

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22.03.2021 14:58

Укринформ

Украина рассчитывает на консенсус среди союзников и предоставление плана действий по членству в НАТО в ближайшей перспективе.

Как передает Укринформ со ссылкой на страницу Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в Фейсбуке, об этом он сказал на встрече с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ в штаб-квартире Альянса.

"Логическим шагом на этом пути будет получение Плана действий относительно членства в Альянсе. Надеемся на консенсус среди союзников и предоставление Украине ПДЧ в ближайшей перспективе. Для Верховной Рады усиление сотрудничества с НАТО – приоритетная задача. К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось отложить проведение в Киеве сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Но мы благодарны партнерам, что по предложению Украины согласовали её проведение в мае 2022 года", – отметил Разумков.

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По его словам, реформирование военной сферы и сферы безопасности Украины в соответствии со стандартами НАТО является приоритетом для власти. Украина уже приняла ряд решений, приближающих её к евроатлантической интеграции, и продолжает двигаться по этому пути.

"Мы ценим решительную позицию Альянса относительно аннексии Крыма и агрессии на востоке нашей страны, а также поддержку государствами-членами НАТО реформ в Украине.

Как сообщал Укринформ, Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 22-23 марта находится с рабочим визитом в Брюсселе (Королевство Бельгия) и Люксембурге (Великое Герцогство Люксембург).

Фото: Дмитрий Разумков/ФБ

По материалам: Укринформ