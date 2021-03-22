Политика

Разумков едет в Брюссель и Люксембург

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Разумков едет в Брюссель и Люксембург

Разумков едет в Брюссель и Люксембург

22.03.2021 10:31

Укринформ

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 22-23 марта будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе (Королевство Бельгия) и Люксембурге (Великое Герцогство Люксембург).

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента, передает Укринформ.

Программой визита предусмотрено, что в понедельник, 22 марта, Разумков посетит институты Европейского Союза, штаб-квартиру НАТО, Палату представителей Бельгии.

В Брюсселе запланированы встречи Председателя ВР с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, с президентом Европарламента Давидом Сассоли, председателем Палаты представителей Бельгии Элиан Тильйо.

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Во вторник, 23 марта, украинский спикер будет находиться в Люксембурге, где встретится с председателем Палаты депутатов Люксембурга Фернандом Этгеном и членами Комитета по иностранным и европейским делам.

По материалам: Укринформ

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