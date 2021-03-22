На заседании ТКГ Россия пошла на провокацию – Гармаш

22.03.2021 02:42

Укринформ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не будет разговаривать с террористами на переговорах по Донбассу.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает Укринформ.

"Посмотрим, как поведет себя российская делегация и ее представители ОРДЛО на следующем заседании подгруппы ТКГ. На последнем заседании это был основной вопрос, мы почти 5 часов в разных режимах – в трехстороннем, затем в пятистороннем, затем в полном составе делегациями – обсуждали вопрос невозможности участия людей, осужденных за терроризм, в переговорном процессе", – рассказал Гармаш.

По его словам, все в первую очередь будет зависеть от позиции России.

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"Мы предупредили о том, что выйдем (из-за стола переговоров – ред.), если увидим людей, осужденных за терроризм. Россия об этом знала, однако на мониторе появился этот человек (осужденная Украиной за терроризм Майя Пирогова – ред.). Поэтому мы встали и вышли", – напомнил представитель Украины в ТКГ.

Он считает, что это был демарш не со стороны украинской делегации, а со стороны России, которая пошла на провокацию.

"Мы уже заявили, что на следующем заседании ТКГ будет та же линия украинской делегации. То есть, если люди, осужденные украинским судом, будут снова на заседании, мы встанем и выйдем", – подчеркнул Гармаш.

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Как сообщалось, украинская сторона в ТКГ отказалась от работы из-за присутствия на переговорах "представительницы" ОРДЛО Майи Пироговой, осужденной в Украине за терроризм и не входящей в группу.

18 марта советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что российская делегация согласилась отстранить Пирогову от переговорного процесса, как того требовала украинская сторона.

Фото: RFE/RL

По материалам: Укринформ