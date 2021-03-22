Качура сообщил, когда может состояться внеочередное заседание Верховной Рады

Качура сообщил, когда может состояться внеочередное заседание Верховной Рады

22.03.2021 23:27

Укринформ

Предварительно внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в пятницу, 26 марта.

Как передает Укринформ, об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура в Телеграме.

“Предварительно внеочередное заседание ВР состоится в пятницу (26.03). Повестка дня будет позднее. Но я буду предлагать также включить вопросы о тарифах, ФОПах и доступной растаможке авто”, – написал он.

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Ранее сообщалось, что ряд народных депутатов инициируют проведение внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы дать оценку событиям под Офисом Президента во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Как сообщал Укринформ, 19 марта Верховная Рада отменила неделю работы в пленарном режиме с 29 марта по 2 апреля. Таким образом, парламентарии возобновят работу в пленарном режиме 13 апреля.

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Вечером в субботу, 20 марта, под Офисом Президента состоялась акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, в ходе которой некоторые её участники расписали здание протестными надписями, разбили стекла входной двери и подожгли табличку на фасаде ОП.

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Позже полиция заявила, что задержала одного из самых агрессивных участников субботней акции возле Офиса Президента. Начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

По материалам: Укринформ