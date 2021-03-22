Кабмин обсудит с экспертами новую концепцию полномочий власти

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22.03.2021 21:04

Укринформ

Правительство подготовило и в ближайшее время обсудит с экспертами концепцию деконцентрации полномочий центральных органов исполнительной власти.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в недельном обзоре новостей в сфере реформирования, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы хотим представить экспертной среде концепцию деконцентрации центральных органов исполнительной власти. Она есть в программе действий правительства, она есть в программе Президента Владимира Зеленского. Мы хотим с экспертной средой обсудить такую ​​перспективу ", – сказал Немчинов.

По его словам, в КМУ работают также над рядом других важных вопросов. В частности, продолжается подготовка к очередному заседанию координационного совета по вопросам реформирования государственного управления. "К сожалению, оно снова запланировано в онлайн, ведь вы видите ситуацию с пандемией, однако 29 марта мы надеемся провести его", – добавил министр.

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Немчинов напомнил о том, что на прошлой неделе на очередном заседании Кабинета Министров было принято постановление «О внесении изменений в приложение 19 к порядку проведения конкурса на занятие должностей государственной службы». Акт вносит изменения в перечень должностей, связанных с вопросами государственной тайны, мобилизационной подготовки, обороны и национальной безопасности, на занятие которых может проводиться закрытый конкурс. В частности, исключены конкретные наименования должностей в Службе внешней разведки и Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Перечень должностей был дополнен общим положением с указанием на должности государственной службы разведывательных органов Украины, которые определены их штатами и не относятся к кадровому составу этих органов. Это положение будет актуальным для всех разведывательных органов.

По материалам: Укринформ