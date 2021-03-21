Украина ждет сигнала от НАТО – Стефанишина

20.03.2021 14:51

Укринформ

Украина рассчитывает на то, что ее евроатлантические устремления найдут отражение в новой стратегии НАТО.

Об этом заявила в интервью Укринформу вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030 года. Украина должна понимать, где страны Альянса видят Украину в десятилетней перспективе», – сказала Стефанишина.

Для Киева важно услышать ответ на получение Украиной плана действий относительно членства. При этом чиновник напомнила, что План действий – это еще не членство. План действий – это политическое решение, которое даст возможность Украине мобилизовать усилия внутри страны для дальнейших реформ и интеграции в евроатлантическое безопасное сообщество.

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Вице-премьер отметила, что украинская сторона надеется, что «украинский файл» будет на повестке дня встречи лидеров НАТО, которая готовится, и выразила надежду на поддержку со стороны США в этом вопросе.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции подчеркнула, что большинство граждан Украины поддерживают евроатлантическую интеграцию страны. В то же время Президент, парламент и правительство, политики из разных лагерей готовы объединяться ради этой цели. Чиновник обратила внимание на прогресс в реформе сектора безопасности и обороны, который достигнут в последнее время: принят закон о разведке, базирующийся на натовских стандартах, законодательство об оборонных закупках, получен статус партнера расширенных возможностей (ЕОР); сейчас формируется дорожная карта учений по совместимости ВС Украины и стран НАТО.

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Стефанишина также заявила, что Украина задекларировала готовность быть надежным партнером НАТО в Черноморском регионе и приобщиться к формированию стратегии альянса для обеспечения безопасности в этом регионе.

Как сообщалось, альянс признал Украину партнером с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner – EOP) в июне прошлого года. Программу расширенных возможностей НАТО запустило в 2014 году. Ее цель – усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами НАТО. Статус EOP имеют кроме Украины только пять стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.

По материалам: Укринформ