В Раде инициируют внеочередное заседание из-за событий на Банковой

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В Раде инициируют внеочередное заседание из-за событий на Банковой

21.03.2021 15:16

Укринформ

Ряд народных депутатов инициируют проведение внеочередного заседания Верховной Ради, чтобы дать оценку событиям под Офисом Президента во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Как передает Укринформ, об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура в Телеграме.

«Инициируем вместе с коллегами проведение внеочередного заседания ВР для принятия постановления о дачи оценки тем событиям, которые произошли вчера под Офисом Президента», – написал он.

По словам Качуры, он будет предлагать заслушать на внеочередном заседании по вышеуказанному вопросу правоохранительные органы.

«Все граждане страны должны знать фамилию организатора вчерашних провокаций на Банковой», – заявил он.

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Как сообщал Укринформ, 19 марта Верховная Рада отменила неделю работы в пленарном режиме с 29 марта по 2 апреля. Таким образом, парламентарии возобновят работу в пленарном режиме 13 апреля.

Вечером в субботу, 20 марта, под Офисом Президента состоялась акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, в ходе которой некоторые ее участники расписали здание протестными надписями, разбили стекла входной двери и подожгли табличку на фасаде ОП.

Позже полиция заявила, что задержала одного из самых агрессивных участников субботней акции возле Офиса Президента. Начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

По материалам: Укринформ