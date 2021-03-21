В ОП надеются, что увеличение обстрелов на Донбассе критически не повлияет на переговорный процесс

В ОП надеются, что увеличение обстрелов на Донбассе критически не повлияет на переговорный процесс

21.03.2021 20:58

Укринформ

На Донбассе увеличилось количество обстрелов, но это не должно критически повлиять на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

Об этом сказала пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом" в воскресенье вечером, сообщает Укринформ.

"Мы понимаем, что количество обстрелов, к сожалению, увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. Но в целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет", – заявила Мендель.

По ее словам, возможности для дальнейшего сохранения перемирия имеются и их будут использовать.

В то же время пресс-секретарь главы государства отметила, что Владимир Зеленський побывал на Донбассе уже 20 раз за менее чем два года своего президентства.

"Сильный – не тот, кто может воевать, сильный – тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога", – подчеркнула Мендель.

Читайте также: Россия концентрирует технику и боевиков в двух точках в Донецкой области – СМИ

Как сообщалось, телеканал "Дом" запустил новую серию программ "Взгляд с Банковой", в которой главными действующими лицами выступают стейкхолдеры, связанные с Офисом Президента и которая будет выходить в воскресенье. Еженедельно на странице в Facebook телеканала "Дом" зрители смогут задать свои вопросы или отправить сообщение на номер Viber +380 (50) 419 13 57.

Читайте также: Украинская делегация в ТКГ назвала условие успешности дальнейших переговоров

15 марта вышел пилотный выпуск программы "Взгляд с Банковой" при участии пресс-секретаря Президента Юлии Мендель.

По материалам: Укринформ