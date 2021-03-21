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«Слуги народа» требуют от правоохранителей дать юридическую оценку событиям под ОП

21.03.2021 16:01

Укринформ

Фракция партии "Слуга народа" требует от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям под Офисом Президента.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении фракции.

"Мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства. В связи с этим требуем от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, которые происходили вчера под Офисом Президента, определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба", – говорится в тексте заявления.

Также депутаты требуют внимательно изучить видеоматериалы, фиксирующие вчерашнее событие под ОП, на предмет установления, не были ли эти насилие и вандализм реализацией заказа со стороны тех или иных политических сил и личностей, о чем может свидетельствовать участие в этой акции аффилированных с этими силами и личностями людей.

Отдельно депутаты выступили с требованием "квалифицировать участие во вчерашней акции народных депутатов, чья ответственность перед гражданами и законом несравненно выше».

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Как сообщал Укринформ, в субботу вечером под Офисом Президента состоялась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, во время которой ее участники жгли файеры и расписали здание ОП красной краской.

23 февраля Приморский райсуд Одессы признал Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными в похищении человека, разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия. Суд назначил Стерненко и Демчуку наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко отрицает свою причастность к похищению и настаивает на политической мотивированности дела.

В комментарии Укринформу советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Президент Владимир Зеленский считает принципиально важным, чтобы граждане могли открыто и мирно использовать свое право на протест, и не видит смысла препятствовать таким акциям. Однако под стенами ОП наблюдалось откровенное неуважение к обществу и к сути протеста как такового.

По материалам: Укринформ