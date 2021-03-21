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Шмыгаль подвел итоги визита в Германию

21.03.2021 17:09

Укринформ

Украинская правительственная делегация в рамках визита в Германию достигла договоренностей относительно новых направлений двустороннего сотрудничества в области возобновляемой энергетики, кибербезопасности, образования, ИТ и других сферах.

Как передает Укринформ, об этом по итогам визита сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

"Украина и Германия укрепляют партнерские отношения. На этой неделе наша правительственная команда осуществляла двухдневный рабочий визит в Берлин и Дюссельдорф, во время которого мы провели ряд встреч на высшем уровне… Результатом этих встреч стали договоренности о развитии новых направлений сотрудничества, таких как водород, критическое сырье и возобновляемая энергетика, кибербезопасность, образование", – написал премьер.

В частности, глава украинского правительства отметил, что с канцлером ФРГ Ангелой Меркель открыл IV украинско-немецкий экономический форум, а также провел двусторонние встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, председателем партии ХДС Армином Лашетом, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, президентом Бундесрата Райнером Хазелоффом и другими.

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По словам Шмыгаля, многие вопросы были посвящены укреплению поддержки Украины на пути к ЕС и НАТО, а также противодействию гибридным угрозам со стороны России. В частности, состоялись предметные диалоги с министром экономики и энергетики Петером Альтмаейром, главой МИД Гайко Маасом, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером.

Кроме того, Премьер-министр сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве в сфере диджитализации.

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"Одним из важных результатов рабочего визита в Германию стало укрепление партнерства в сфере диджитализации. В ходе нашей встречи с премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Хендриком Вюстом был подписан меморандум между UkraineInvest, агентством NRW.Global Business, представителями украинских ИТ-сообществ и двумя немецкими бизнес-ассоциациями", – подчеркнул Шмыгаль.

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Как сообщал Укринформ, Шмыгаль в ходе встречи с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом в рамках рабочего визита в Германию подчеркнул, что Украина стремится вступить в ЕС и НАТО и надеется на поддержку Германии в этих вопросах.

По материалам: Укринформ