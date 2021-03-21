Семь лет назад подписали политическую часть Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
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Семь лет назад подписали политическую часть Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
21.03.2021 14:47
Укринформ
Семь лет назад состоялась церемония подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке напомнила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"В этот день, 21 марта 2014 года, в Брюсселе состоялась церемония подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", – говорится в сообщении.
Этот документ, отметили в МИД, – один из важнейших шагов по реализации европейского выбора украинских граждан в пользу ценностей демократии, верховенства права, прав и свобод человека; залог особого партнерства между Украиной и ЕС; основа для укрепления нашего политического диалога; инструмент укрепления демократических процессов в Украине; указатель наших реформ в соответствии с лучшими европейскими стандартами.
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Подписание политической части Соглашения об ассоциации состоялось во время начала российской агрессии и стало свидетельством готовности способствовать восстановлению территориальной целостности Украины.
По материалам: Укринформ