Семь лет назад подписали политическую часть Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

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Семь лет назад подписали политическую часть Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

21.03.2021 14:47

Укринформ

Семь лет назад состоялась церемония подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке напомнила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"В этот день, 21 марта 2014 года, в Брюсселе состоялась церемония подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", – говорится в сообщении.

Этот документ, отметили в МИД, – один из важнейших шагов по реализации европейского выбора украинских граждан в пользу ценностей демократии, верховенства права, прав и свобод человека; залог особого партнерства между Украиной и ЕС; основа для укрепления нашего политического диалога; инструмент укрепления демократических процессов в Украине; указатель наших реформ в соответствии с лучшими европейскими стандартами.

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Подписание политической части Соглашения об ассоциации состоялось во время начала российской агрессии и стало свидетельством готовности способствовать восстановлению территориальной целостности Украины.

По материалам: Укринформ