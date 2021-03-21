«Путин-убийца»: В Кремле, похоже, не ожидали, что Байден не шутит

19.03.2021 21:33

Укринформ

Украина в противостоянии между США и РФ находится на «передовой». Градус напряжения вскоре может возрасти, причем – не обязательно в военном плане

«Он поплатится за это» и «Путин – убийца». Две короткие реплики президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC News поставили весь мир, что называется, на уши, а Россию довели до истерики.

Как успела заметить пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отношения президента и новой администрации с россиянами будут сильно отличаться от тех, которые были в течение последних четырех лет. «Президент Байден дал понять, что Соединенные Штаты ответят на ряд дестабилизирующих действий России», – сказала она.

То, что Россия страна-изгой – свершившийся факт, начиная с 2014 года. Но теперь этот вопрос можно было бы поставить еще жестче: как Россия – возглавляемая президентом-убийцей – приближается к общепризнанному миром статусу «особого» элемента международного сообщества, наподобие Северной Кореи? И что это будет означать для Украины? Ведь давно известно, чем отвечает Россия на проблемы в отношениях с Западом – дальнейшим провоцированием нестабильности в Украине. Ну, вот в Киеве, например, «заминировали» сразу семь (!) станций метро. А в Днепре задержали вооруженного шпиона из так называемой «ДНР». А в Одессе злоумышленник угрожал взорвать иностранное судно в знак поддержки террористов на Донбассе. Это случайное совпадение? Вряд ли…

…Итак, Байден сказал то, что сказал, в России ответили очевидно неадекватно и отозвали посла, которого обратно в Вашингтон могут и не пустить: ведь господин Антонов – под международными санкциями, и согласие на его назначение в 2017 году может быть объяснено тем, что в Белом доме тогда сидел «друг Кремля» Трамп.

А что думают о «Путине-убийце» и последствиях такой констатации эксперты-политологи, и чем все это, вероятно, закончится?

ОБОСТРЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ЧЕГО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ?

«Мы очень часто путаем причины и последствия и неверно считаем, в частности на отечественном опыте, что политики из цивилизованных стран в своих заявлениях пользуются эмоциями или какими-то личными симпатиями / частными соображениями. Но это далеко не так. Если президент США Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста – считает ли он Путина убийцей, то он такое говорил, конечно, не потому, что Путин убийца», – комментирует юрист-международник Борис Бабин.



Борис Бабин

О том, что на руках российского президента косвенно кровь уже сотен тысяч сирийцев, украинцев, чеченцев и персонально – отдельных российских политических диссидентов или конкурентов, знают практически все руководители мира. Но, по словам эксперта, они этого вслух в основном не заявляют. «Международная политика требует определенных пределов. И если президент США демонстративно выходит за эти пределы, то это просчитанный шаг, чтобы ориентировать союзников и партнеров Соединенных Штатов на определенные будущие события», – считает Бабин.

Причины такого заявления Байдена носят объективное и субъективное измерение. «РФ в последние годы пыталась повлиять на внутриполитическую жизнь США, применяя различные рычаги: от собственной проплаченной агентуры – до прямых попыток организации мятежа во время нападения на Капитолий. Такое в Вашингтоне никому и никогда не прощают», – утверждает эксперт-международник.

Не простят, отмечает он, и тем, кто совершал деяния в интересах российской преступной верхушки, имея в кармане украинский паспорт. Поэтому заявление Байдена становится своеобразной «черной меткой» не только российским руководителям, но и их приспешникам. «Конечно, администрация Байдена никогда не забудет ни заявления Деркача и Дубинского в Киеве, ни переговоры Луценко и Мамедова в Нью-Йорке. И здесь, к сожалению, есть существенный риск, что американская администрация будет рассматривать Украину не только как партнера, но и как перманентный «источник поставок» соответствующей российской агентуры», – говорит он. И добавляет, что пока эта опасность не будет радикально снижена – в отношениях между двумя странами будут как минимум подводные камни. «Поэтому заявление Байдена очевидно будет иметь определенные последствия не только для Москвы. Нам следует быть к этому готовыми», – отмечает Борис Бабин.



Владимир Фесенко

Политолог Владимир Фесенко говорит, что Россия для США более весомый противник и угроза, чем Северная Корея. А вот первый дипломатический кризис в отношениях новой Администрации США с путинским режимом действительно возник. «Однако надо понимать, что обе страны заинтересованы в сохранении отношений, пусть и конфликтных. И острого конфликта и прямого противостояния они будут избегать», – считает политолог.

«Байден озвучил ровно те вещи, которые он говорил еще будучи кандидатом в президенты. И, соответственно, когда он стал президентом – те решения, которые принимала его администрация, они ложатся в контекст заявления, которое он сделал. Да, это заявление было максимально критичным. Впрочем, думаю, в этом случае надо учитывать еще и специфику самого интервью, а также вопрос, который ему задал журналист», – отметил политолог Игорь Рейтерович. У Байдена, по сути, не было других вариантов ответа.

«С другой стороны, Джен Псаки на следующий день подтвердила, что имел в виду Байден. Реплика в отношении Путина – это прежде всего продолжение речи, которую он произносил и перед представителями спецслужб, и перед представителями дипкорпуса о внешней политике, о том, что на сегодня для США главный враг – Российская Федерация», – добавил политолог.



Игорь Рейтерович

В то же время для него более показательной стала реакция РФ. «У меня сложилось такое впечатление, что они на сутки просто впали в какую-то прострацию и вообще не знали, как реагировать. Решение об отзыве посла для консультаций, «детский» ответ Путина… Все это говорит о том, что в Москве не ожидали, что у Вашингтона так быстро начнут совпадать заявления с действиями: первый пакет санкций в отношении Навального, второй – о вмешательстве в выборы, третий – по Северному потоку-2…», – комментирует Рейтерович.

Также политолог считает, что вскоре россиянам «прилетят» от американцев еще и решения, которые будут связаны непосредственно с Украиной.

«Позиция США стала жестче, но не к РФ, а лично к Путину. Об этом заявляла и Камала Харрис, вице-президент США. То есть, новая администрация не видит угрозы в существовании РФ как таковой, и радостно пойдет с ними на сближение, если сменится руководство в Кремле», – говорит политолог, активист Движения сопротивления капитуляции Дмитрий Синченко.

По его словам, в интересах Украины – изменить эту позицию. «Для нас РФ в нынешнем виде представлять угрозу с любым руководством во главе».



Дмитрий Синченко

Чем это может закончиться? Дмитрий Синченко видит три сценария: отрицательный, нейтральный и положительный: «Отрицательный – вследствие очередного «дворцового переворота» в Кремле Путина отстранят от власти и заменят на фигуру, более приемлемую для Запада. С России постепенно снимут санкции, конфликт на Донбассе будет «заморожен», Крым постепенно сойдет с повестки дня. Аннексию и дальше не будут признавать, но и не будут настаивать на его возвращении в состав Украины. А Россия снова активизирует работу «пятой колонны» и снова попытается захватить всю власть в Украине через выборы и коррупционные пути, не встречая при этом активного противодействия со стороны Запада.

Нейтральный: несмотря на обострение отношений с США, статус-кво сохранится.

И положительный: Россия распадется на ряд независимых государств, а все оккупированные территории вернутся в состав своих государств, в частности Украины, Беларуси, Финляндии, Японии, Китая. Но это, разумеется, в долгосрочной перспективе».

КАК ВСЕ ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА УКРАИНЕ

«РФ постоянно использовала и использует сегодня Украину как один из фронтов войны со странами западной демократии. Поэтому каждый раз, когда отношения РФ и США ухудшаются или, наоборот, когда должны состояться важные переговоры для снижения градуса напряжения, Кремль постоянно этот градус повышает до максимума всеми возможными способами», – комментирует Дмитрий Синченко.

По его мнению, речь идет как об увеличении обстрелов и новых атак на фронте, так и о провокациях, терактах, дезинформации, пророссийской пропаганде и деятельности «пятой колонны» внутри страны. Нестабильность будет только расти.

Игорь Рейтерович также не исключает, что обострение ситуации вполне возможно. По его словам, РФ в лице Путина сейчас только остается подтверждать тот статус, который на нее повесил Байден. «Кремль очень часто действует именно по такому принципу. Мол, если вы нас в чем-то обвиняете, ну, мы такими и будем: доведем все это до абсурда, повысим ставки, чтобы потом вы пошли «на попятную», – говорит политолог.

Чего следует ожидать, как будут действовать россияне, господин Рейтерович отвечает: первым делом – следует ожидать обострения на Донбассе. «Во-вторых, возрастет количество кибератак. Недавно было несколько сообщений, что сайты наших органов государственной власти массированно атакуют (такое действительно было, впрочем, по сообщениям СБУ от 16 марта, кибератаки уже удалось нейтрализовать. – Ред.), – считает он. – И, в-третьих, россияне постараются вбросить в инфопространство Евросоюза некие тезисы о том, что подобные заявления в адрес президента РФ могут привести к ухудшению ситуации в Украине, причем не по их вине. И некоторым европейским правительствам это может вполне зайти, и снова начнется раскрутка фразы о доминировании Штатов, геополитике и так далее».



Илья Куса

Эксперт-международник Илья Куса утверждает, что любая эскалация в отношениях США и РФ может сказаться на Украине только в виде обострения на Донбассе. «Эскалация на востоке Украины в ответ на враждебные, по мнению Москвы, действия со стороны Запада – у России остается этот инструмент влияния, и она всегда его может использовать, когда ей нужно. Мы – государство, которое в противостоянии между США и РФ находится на "передовой", необязательно в военном плане. Поэтому риск обострения ситуации на Донбассе сохранялся все эти годы, а теперь он просто немного вырос из-за того, что у Байдена взяли курс на жесткую риторику в отношении Москвы», – подытожил Куса.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ