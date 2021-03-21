Представитель рода Габсбургов убежден, что Украина должна присоединиться к ЕС

19.03.2021 20:05

Укринформ

Внук австро-венгерского императора выступил с проукраинской речью

Карл Габсбург-Лотарингский принадлежит к тем европейцам, которые твердо убеждены, что Европейский Союз как проект объединенной Европы все еще не состоялся полностью. Это произойдет только тогда, когда к ЕС присоединятся остальные европейские страны. В том числе Украина, которая сегодня защищает европейские ценности и идеалы от агрессивного соседа на восточном фланге Европы.

При этом принятие новых членов в этот «европейский клуб» не должно обуславливаться сугубо экономическими аспектами. В конце концов, главная ценность проекта заключается в создании пространства стабильности и безопасности на европейском континенте. И Евросоюз уже доказал, что является тем успешным мирным проектом: десятки лет между его участниками, которые когда-то воевали друг с другом, царят сотрудничество и понимание.

Своими мыслями относительно Украины и Европы внук последнего императора Австро-Венгрии и президент Панъевропейского движения Австрии поделился во время мероприятия, организованного на днях Украинско-австрийской ассоциацией (UAA). Во время виртуальной встречи в зуме Карл фон Габсбург выступил с речью, а также охотно прокомментировал ряд вопросов от украинских и европейских участников, в частности корреспондента Укринформа.



Карл фон Габсбург

ЕВРОПА И ЕВРОСОЮЗ – ПОКА РАЗНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЖДЕСТВЕННЫ

«Все, кто серьезно относится к европейскому объединению, должны работать над тем, чтобы каждая европейская страна могла присоединиться к Европейскому Союзу», – заявил во время выступления Карл Габсбург-Лотарингский, в прошлом также член Европарламента.

Объясняя в простых словах суть панъевропейского движения, он указал на то, что «паньевропеец всегда скажет, что Европа – это не только ЕС».

«Потому что, когда я путешествую за пределами Европейского континента, и люди говорят о Европе, то они не имеют в виду Европу. Они имеют в виду Евросоюз».

Дельное наблюдение, которое можно дополнить тем, что отождествлять ЕС с Европой могут и на самом европейском континенте, например в нашей стране.



Альфред Праус

Внимание на это обратил президент UAA Альфред Праус, который был модератом онлайн-встречи. Так, он указал на свое удивление, когда неоднократно слышал от украинцев о «поеду в Европу» в контексте поездки именно в Евросоюз.

«Это при том, что Украина – это и есть Европа».

Кроме того, многие украинцы «думают в долларах, а не в евро», отметил австриец.

Карл фон Габсбург, который знаком с украинскими реалиями «из первых уст», поскольку является владельцем радиостанции «Країна FM», считает, что все могут изменить четкие перспективы членства Украины в ЕС.

По его словам, Украина, как и многие другие страны Восточной Европы, ориентируется в значительной степени на Соединенные Штаты или альянсы с доминированием США (как, например, НАТО). Среди причин этого могло быть и то, что Евросоюз не предлагал Украине четкой перспективы.

В то же время в последние годы Украина четко заявляет, что хочет быть частью ЕС, и «европеизм все больше усиливается в стране» – в частности, как противодействие навязываемой соседней Россией системе. На этом фоне четкая перспектива членства в ЕС может значительно усилить проевропейские настроения среди украинцев.

«Думаю, если продемонстрировать четкую европейскую перспективу, то эти, связанные с США элементы, просто будут идти на спад», – считает президент Панъевропейского движения Австрии.

УКРАИНА – ОЧЕНЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ КЕЙС ДЛЯ ЕВРОПЫ

По мнению Карла фон Габсбурга, взгляды европейцев должны быть направлены и на Восток (вместе с Юго-Восточными Балканами), где Украина своим Евромайданом, или Революцией Достоинства, «четко дала понять, что ее граждане видят свое будущее в Европе, а не под российским доминированием».

И в этом плане важно, чтобы Евросоюз трансформировал свою европейскую политику соседства в отношении Украины в «конкретную политику, которая будет предусматривать перспективу членства».

«Много домашней работы должна сделать и сама Украина. В частности, в таких сферах, как обеспечение верховенства права и борьба с коррупцией», – убежден австрийский политик и бизнесмен.

При этом, по мнению Габсбурга-Лотарингского, разговоры о том, что Украину рано принимать в ЕС, как и ранее о том, что Болгарию и Румынию слишком рано приняли, совершенно беспочвенны. «Особенно если брать во внимание то, что было в самом начале, – идею, какой должна быть Объединенная Европа – континентом стабильности и безопасности, где может успешно работать большая экономика».

По его убеждению, отдельные европейские страны, даже при имеющихся проблемах, следует принять в европейское сообщество и интегрировать в это «пространство стабильности и безопасности».

«ЕС был и остается наиболее успешным мирным проектом. Уже 70 лет на континенте, где когда-то постоянно велись войны, царит мир. Поэтому эта идея объединенной Европы очень важна. Мы не должны ее разрушить какими-то экономическими аспектами, которые, конечно, остаются весомыми», – убежден Габсбург.

При этом Украина должна найти свой собственный путь в Евросоюз, потому что ее случай – уникальный, ее нельзя сравнивать с другими кандидатами на членство.

«Украина – очень специфический кейс для Европы. Это такая большая страна с такими невероятными ресурсами, с такой потенциальной силой, что она не может сравниваться с другими странами, которые также претендуют на членство в ЕС. Другие страны – небольшие, у них нет такой потенциальной силы, которой обладает Украина. Украина должна найти свой собственный путь в Евросоюз», – заявил австриец.

НА ЗАЩИТЕ ВОСТОЧНОГО ФЛАНГА ЕВРОПЫ

Глава дома Габсбургов имею четкую позицию относительно Крыма и Донбасса – тем, при обсуждении которых многие европейские политики пытаются уклониться от упоминания агрессии РФ. Для президента Панъевропейского движения Австрии здесь все очевидно: Россия является агрессором, оккупантом и должна понести наказание.

«Мы, как панъевропейцы, всегда подчеркиваем, что Украина является частью Европы и европейского безопасностного планирования. Нужно постоянно напоминать: мы не забываем о том, что произошло и происходит на территории Украины, часть которой оккупирована ее восточным соседом. Мне здесь даже трудно подобрать слова, каким именно образом – с нарушением всех возможных международных соглашений, в том числе договоров, которые россияне сами продвигали, нарушением решений международных судов, – заявил Карл фон Габсбург. – Все, что там происходит, совершенно неприемлемо. И мы не можем воспринять это грубое нарушение международного права, прав человека».

В частности, европейцы не должны забывать о Крыме и «никогда не переставать указывать на то, что это – незаконная иностранная оккупация с помощью силы части Украины».

«Как европейцы, мы немного выпустили Крым из фокуса нашего внимания. И это печально. Мы должны постоянно подчеркивать, что Крым незаконно оккупирован, и призывать к отмене этих незаконных действий, – заявил Габсбург. – Хотя я реалист и понимаю, что это прекращение оккупации не произойдет сегодня или завтра, но это то, о чем мы должны говорить».

«Для этого нужен общий европейский ответ, в том числе путем наложения санкций, для противодействия этой агрессии, которая происходит на восточном фланге Европы, который сейчас удерживает Украина».

«Поэтому мы в долгу перед Украиной, которая, собственно, защищает европейские идеалы», – отметил представитель рода Габсбургов.

Василий Короткий, Вена

По материалам: Укринформ