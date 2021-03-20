Украина останется на повестке дня и для нового правительства ФРГ – Стефанишина

Украина останется на повестке дня и для нового правительства ФРГ – Стефанишина

20.03.2021 15:44

Укринформ

Будущее правительство Германии оставит Украину в своей повестке дня.

Такое убеждение выразила в интервью Укринформу вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, сопредседатель украинско-немецкой группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству Ольга Стефанишина, комментируя итоги переговоров с немецкими политиками и экспертами в ходе визита в Германию.

По словам вице-премьера, в течение двух дней у нее было большое количество встреч с немецкими экспертами, чиновниками, депутатами, а главное – с представителями практически всех партий, которые могут войти в новую правительственную коалицию после сентябрьских 2021 года выборов в Германии.

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«Для меня было важно получить сигнал, что в партийных программах (а впоследствии коалиционном соглашении), которые готовятся партиями, Украина будет стоять на повестке дня. Речь идет об экономическом взаимодействии, поддержке территориальной целостности и независимости нашего государства, осуждении незаконной аннексии Крыма и т.д.», – пояснила Стефанишина.

Она также отметила, что поднимала вопрос «Северного потока-2». Несмотря на то, что позиции разных партий различаются, и независимо от того, какой курс исповедуют политические силы, они учитывают позицию Украины, осознают, что Украина осуждает реализацию этого проекта, который считает сугубо геополитическим, одним из очередных инструментов шантажа России.

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«Мы рады, что многие страны ЕС разделяют нашу позицию, понимая угрозы, которые несет «Северный поток» безопасности Европы», – отметила вице-премьер.

Она отметила, что с учетом тех дискуссий, которые состоялись в Берлине, Киев будет планировать свою работу относительно европейской и евроатлантической интеграции, в частности, интеграции во внутренний рынок ЕС, усиления экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере безопасности и реализации наших евроатлантических стремлений.

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Как сообщалось, в пятницу в Берлине прошел 4-й Украинско-немецкий экономический форум, в котором приняла участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, сопредседатель украинско-немецкой группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству Ольга Стефанишина.

По материалам: Укринформ