Шмыгаль: 47% немцев поддерживают будущее членство Украины в ЕС

20.03.2021 16:29

Укринформ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Президент Бундестагу ФРН Вольфганг Шойбле обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці та питання зміцнення підтримки євроінтеграційних прагнень нашої держави.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на Правительственном портале по итогам встречи в рамках рабочего визита правительственной команды в Германию.

Как отметил Денис Шмыгаль, по социологическим опросам аналитического центра «Новая Европа» в сентябре 2020 года, 47% немцев поддерживает будущее членство Украины в ЕС.

«Такие цифры свидетельствует о высокой общественной поддержке евроинтеграционных устремлений Украины. Членство Украины в ЕС – это выигрышная ситуация не только для украинского народа, но и для Германии и всего Евросоюза», – отметил Шмыгаль.

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Глава правительства также выразил благодарность депутатам Бундестага за прошлогоднее принятие резолюции о создании в Берлине Центра документации, посвященного истории национал-социалистической оккупации.

«Надеемся, что будет поддержана наша просьба о строительстве отдельного памятника в память о миллионах украинцев, погибших во время Второй мировой войны», – отметил Премьер-министр.

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Глава украинского правительства также сообщил Президенту Бундестага, что при активной поддержке немецких партнеров в Украине продолжается реформа децентрализации, доказавшая уже свою эффективность в части улучшения качества публичных услуг и их приближения к жителям территориальных громад.

Также Шмыгаль поблагодарил Вольфганга Шойбле и депутатов Бундестага за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также отметил, что Украина рассматривает Северный поток-2 как геополитическую угрозу для всей Европы.

Кроме того, Премьер-министр выразил надежду, что Германия будет исполнять активную роль в вопросе деоккупации Крыма, в частности, в рамках новой инициативы «Крымская платформа».

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Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом в рамках рабочего визита в Федеративную Республику Германия сообщил, что Украина стремится вступить в ЕС и НАТО и надеется на поддержку Германии в этих вопросах.

Фото: Урядовий портал

По материалам: Укринформ