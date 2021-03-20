Политика

Нацсовет реформ поддержал идею автоматизации растаможки авто – Саакашвили

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Нацсовет реформ поддержал идею автоматизации растаможки авто - Саакашвили

Нацсовет реформ поддержал идею автоматизации растаможки авто – Саакашвили

19.03.2021 19:00

Укринформ

Национальный совет реформ поддержал идею введения в Украине автоматической растаможки авто во избежание коррупции.

Об этом на брифинге по итогам заседания Нацсовета реформ сообщил председатель Исполнительного комитета реформ этого совета Михеил Саакашвили, передает корреспондент Укринформа.

"Мы полностью возьмем таможенника по растаможке автомобилей … Есть формула – мы заходим в нашем смартфоне в приложение "Дія", вводим параметры машины, сама программа высчитывает, сколько нужно заплатить. Затем по своей карточке переводите деньги – и ты в глаза не видишь никакого таможенника. Ты идешь и забираешь свою машину. Это то, что мы поддержали. Все оплаты по растаможке машин по автоматической формуле, формула будет усовершенствована в парламенте", – сказал Саакашвили.

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Он добавил, что такая автоматизация процесса приведет к избежанию коррупции при растаможке авто.

По материалам: Укринформ

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