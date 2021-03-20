Янукович, Азаров, Табачник и не только: Совбез ввел санкции

Янукович, Азаров, Табачник и не только: Совбез ввел санкции

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19.03.2021 19:33

Укринформ

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении Виктора Януковича, Николая Азарова, Дмитрия Табачника и ряда других лиц.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я зачитаю перечень лиц, в отношении которых государство Украина ввело максимальный объем санкций, предусмотренных действующим законодательством", – отметил он.

Данилов объявил, что под санкции попали: экс-президент Виктор Янукович,экс-премьер-министр Николай Азаров, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, экс-министр образования Дмитрий Табачник, а также самопровозглашенный «глава» Крыма Сергей Аксенов, бывший народный депутат Вадим Колесниченко, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министры обороны Павел Лебедев и Дмитрий Саламатин, экс-прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что под санкции попали и Сергей Абисов, Александр Бобков, Валерий Грицай, Константин Затулин, Петр Зима, Андрей Иванцов, Олег Кирилин, Владимир Константинов, Сергей Кусюк, Леонид Пасечник, Александр Поддубов, Игорь Соркин, Николай Ткаченко, Николай Фидорян, Николай Фиськов, Александр Черепицкий и Ольга Чечелимова.

По его словам, часть из перечисленных лиц были гражданами Украины, но сейчас 90% из них уже стали гражданами Российской Федерации.

Данилов объяснил, что указанные лица "с сегодняшнего дня находятся под санкциями" и против них применен "полный комплект санкций согласно действующему законодательству".

Также он добавил, что решения о введении санкций принимались на основе представлений от Кабинета Министров, а именно: "в отношении милиционеров, которые изменили присяге и сегодня работают на территории РФ или временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", и доклада председателя СБУ.

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Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

По материалам: Укринформ