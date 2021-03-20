Брифинг Данилова по результатам заседания СНБО
Брифинг Данилова по результатам заседания СНБО
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19.03.2021 19:18
Укринформ
Секретарь СНБО Алексей Данилов провел брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как передает Укринформ, трансляцию вел Офис Президента в Фейсбуке.
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский заявил, что заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится вечером в пятницу, 19 марта.
Предыдущее заседание СНБО состоялось 11 марта. Тогда, среди прочего, было поручено СБУ изучить обстоятельства голосования народных депутатов шестого созыва за «Харьковские соглашения» и, в случае подтверждения признаков государственной измены, – возбудить уголовные дела по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
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Также Совет нацбезопасности одобрил тогда Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и принял решение о создании Центра противодействия дезинформации.
По материалам: Укринформ