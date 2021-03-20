Брифинг Данилова по результатам заседания СНБО

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19.03.2021 19:18

Укринформ

Секретарь СНБО Алексей Данилов провел брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает Укринформ, трансляцию вел Офис Президента в Фейсбуке.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский заявил, что заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится вечером в пятницу, 19 марта.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 11 марта. Тогда, среди прочего, было поручено СБУ изучить обстоятельства голосования народных депутатов шестого созыва за «Харьковские соглашения» и, в случае подтверждения признаков государственной измены, – возбудить уголовные дела по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

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Также Совет нацбезопасности одобрил тогда Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и принял решение о создании Центра противодействия дезинформации.

По материалам: Укринформ