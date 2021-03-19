Угроза нацбезопасности: СНБО поручил проанализировать все указы Януковича

19.03.2021 20:00

Укринформ

Совет национальной безопасности и обороны поручил органам власти проанализировать указы экс-президента Виктора Януковича на предмет наличия в них угроз нацбезопасности.

Как передает Укринформ, об этом сообщил на брифинге в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.

"У нас на сегодняшний день есть указы и распоряжения Виктора Федоровича Януковича, в прошлом президента, который осужден по 111 статье за ​​государственную измену. Было поручено органам государственной власти проанализировать их на предмет угроз нацбезопасности Украины", – сказал он.

Данилов добавил, что соответствующие органы власти получили задание провести такую ​​проверку в связи с протокольным решением СНБО.

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Как сообщал Укринформ, в октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, который заочно приговорил экс-президента Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

По материалам: Укринформ