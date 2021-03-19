Угроза нацбезопасности: СНБО поручил проанализировать все указы Януковича
Угроза нацбезопасности: СНБО поручил проанализировать все указы Януковича
19.03.2021 20:00
Укринформ
Совет национальной безопасности и обороны поручил органам власти проанализировать указы экс-президента Виктора Януковича на предмет наличия в них угроз нацбезопасности.
Как передает Укринформ, об этом сообщил на брифинге в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.
"У нас на сегодняшний день есть указы и распоряжения Виктора Федоровича Януковича, в прошлом президента, который осужден по 111 статье за государственную измену. Было поручено органам государственной власти проанализировать их на предмет угроз нацбезопасности Украины", – сказал он.
Данилов добавил, что соответствующие органы власти получили задание провести такую проверку в связи с протокольным решением СНБО.
Читайте также: Янукович, Азаров, Табачник и не только: Совбез ввел санкции
Как сообщал Укринформ, в октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, который заочно приговорил экс-президента Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену.
По материалам: Укринформ