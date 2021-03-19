Шмыгаль обсудил со Штайнмайером «Восточное партнерство»

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19.03.2021 19:59

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с Федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером обсудил углубление сотрудничества в рамках "Восточного партнерства".

Как передает Укринформ, об этом сообщает Правительственный портал.

«Украина, Грузия и Молдова выступают с совместной инициативой о начале в рамках "Восточного партнерства" формата усиленных диалогов «ЕС + 3 ассоциированных партнера», в частности в сферах имплементации зоны свободной торговли и секторальной интеграции", – говорится в сообщении.

«Мы надеемся, что в рамках Восточного партнерства для ассоциированных государств-партнеров будет предложена более глубокая интеграция на основе подхода «больше за больше». Т.е., чем больше прогресс стран в осуществлении реформ, тем большую поддержку они получают со стороны ЕС. Интеграция во внутренний рынок ЕС, энергетическая безопасность, "зеленый курс" ЕС, диджитализация, здравоохранение – это те сферы, которые интересны Украине для углубления сотрудничества», – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины также подчеркнул, что актуальным вопросом является активизация сотрудничества в сфере безопасности в рамках "Восточного партнерства", прежде всего в противодействии гибридным угрозам Российской Федерации в регионе.

Отдельно глава украинского правительства подчеркнул, что членство Украины в НАТО существенно усилит восточный фланг Альянса и укрепит общеевропейскую безопасность в целом. Украина надеется на поддержку Германии в вопросе предоставления нашему государству Плана действий относительно членства в НАТО.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы оккупации Крыма и нарушения прав человека на оккупированных Россией украинских территориях. Шмыгаль отметил, что Украина ждет от Германии и Европейского Союза активной роли в работе Крымской платформы, которая должна стать площадкой для координации международных усилий по защите прав людей в Крыму и деоккупации полуострова.

«Президент Украины пригласил более 100 мировых лидеров, включая канцлера Ангелу Меркель, к участию в Крымской платформе. Мы предлагаем Германии возглавить одно из направлений деятельности Платформы, которое может быть связано с защитой прав человека или смягчением экономических последствий деятельности РФ для государств Черноморского региона», – сообщил Шмыгаль.

Также глава украинского правительства поблагодарил Германию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Совместно с европейскими партнерами Украины продолжит требовать от России доступ представителей Международного комитета Красного креста и управления Верховного комиссара ООН по правам человека к оккупированным территориям.

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Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом в рамках рабочего визита в Федеративную Республику Германия сообщил, что Украина стремится вступить в ЕС и НАТО и надеется на поддержку Германии в этих вопросах.

По материалам: Укринформ