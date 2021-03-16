В Офисе Президента обсудили с представителями ОБСЕ приднестровское урегулирование

16.03.2021 21:11

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква обсудил вопрос приднестровского урегулирования со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майр-Хартингом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

"Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майр-Хартингом. Основное внимание в ходе встречи было уделено ходу переговорного процесса в формате «5+2» по мирному урегулированию приднестровского конфликта. Стороны констатировали замедление переговоров, в которых Украина с 1995 года участвует в качестве гаранта и посредника, а также подчеркнули важность дополнительных усилий для обновления их динамики", – говорится в сообщении.

Жовква остановился на недавнем официальном визите Президента Республики Молдова Майи Санду в Украину, в ходе которого Президент Владимир Зеленский, среди прочего, обсудил и вопросы урегулирования приднестровского конфликта.

«Позиция нашего государства относительно конфликта в регионе Приднестровья остается неизменной: только мирное урегулирование с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Молдовы», – подчеркнул Жовква.

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Он также напомнил, что вопросу участия нашего государства в процессе приднестровского урегулирования было уделено особое внимание во время визита действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Украину в январе 2021 года.

Со своей стороны Томас Майр-Хартинг согласился с важностью осуществления практических шагов по укреплению доверия между участниками диалога «5+2» и скорейшего перехода к процессу политического урегулирования.

Как сообщал Укринформ, ранее 16 марта секретарь СНБО Алексей Данилов обсудил со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по вопросам приднестровского урегулирования Томасом Майр-Хартингом и председателем миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом ситуацию в Приднестровье в области безопасности.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ