Суд отказался продлить следствие по делу Микитася и Татарова

16.03.2021 10:52

Укринформ

Суд отказался удовлетворить ходатайство о продлении сроков предварительного расследования по делу по подозрению бывшего народного депутата Максима Микитася и заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Шевченковского суда.

"В связи с распространением недостоверной информации в СМИ и социальных сетях относительно рассмотрения ходатайства о продлении сроков предварительного расследования по делу по подозрению Микитася М.В., Татарова А.Ю. и др. Шевченковский районный суд г. Киева сообщает следующее. Следственными судьями Шевченковского районного суда г. Киева было отказано в удовлетворении указанного ходатайства", – говорится в сообщении.

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Как напомнили в суде, 24 февраля 2021 года в производство следственного судьи Шевченковского райсуда Елены Мелешак поступило ходатайство следователя ГСУ СБУ о продлении срока предварительного расследования в этом уголовном производстве. Судья, руководствуясь ст. 219, 294 – 295-1, 309 УПК, 25 февраля 2021 года, анализируя в совокупности установленные в ходе судебного заседания обстоятельства, активность следователей при проведении следственных (розыскных) и других процессуальных действий, потребности досудебного расследования, данные, указывающие на отсутствие особой сложности в уголовном производстве, отсутствие постановления о расчете общего срока досудебного расследования в объединенном уголовном производстве, пришла к заключению, что это ходатайство является необоснованным, а потому не подлежит удовлетворению.

"Следовательно, постановлением следственного судьи Мелешак Е.В. от 25 февраля 2021 года было обоснованно отказано в удовлетворении указанного ходатайства", – говорится в сообщении.

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Уже 26 февраля 2021 года в производство следственного судьи Шевченковского райсуда Марины Антонюк повторно поступило ходатайство следователя ГСУ СБУ о продлении срока предварительного расследования в этом уголовном производстве.

Отмечается, что защитники подозреваемых во время судебного заседания сообщили следственному судье, что 25 февраля следственным судьей Мелешак уже было рассмотрено аналогичное ходатайство, по результатам которого следственный судья отказала в его удовлетворении, о чем было вынесено соответствующее решение.

В суде разъяснили, что согласно ч.7 ст. 295-1 УПК, в случае отказа следственным судьей в продлении срока предварительного расследования прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования, обязан в течение 5 дней осуществить одно из действий, предусмотренных частью второй статьи 283.

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"Следовательно, в этом случае прокурор обязан был в кратчайшие сроки осуществить одно из следующих действий: закрыть уголовное производство; обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности; обратиться в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера", – сообщили в Шевченковском райсуде.

В то же время следователь по этому делу после вынесения следственным судьей 25 февраля 2021 года постановления об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока предварительного расследования, вопреки требованиям ст. 295-1 УПК, повторно обратился к следственному судье с идентичным ходатайством.

"Таким образом, по этому же предмету и тем же обстоятельствам, которые обосновываются идентичными доводами, уже существует судебное решение, вступившее в законную силу и подлежащее обязательному исполнению, а потом повторное обращение к следственному судье с аналогичным ходатайством о продлении сроков предварительного расследования, в удовлетворении которого следственным судьей отказано ранее, является противоправным и противоречащим вышеуказанным нормам УПК Украины. Следовательно, следственным судьей Антонюк М.С. принято единственно возможное законное решение по результатам рассмотрения этого ходатайства и отказано в его удовлетворении", – заявили в суде.

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В то же время отмечается, что постановление следственного судьи об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении сроков предварительного расследования не тянет безусловного закрытия уголовного производства, а предоставляет возможность прокурору самостоятельно определить, какое из действий, предусмотренных ч. 2 ст. 283 УПК, он должен осуществить в таком уголовном производстве.

Ранее СМИ сообщали, что правоохранители не завершили следствие по делу заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова, хотя суд приказал сделать это до 1 марта.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что "действия по завершению расследования … на сегодняшний день не совершаются".

Кроме того, в прокуратуре отметили, что подали апелляционную жалобу на решение суда, который не продлил сроки следствия.

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В то же время в постановлении суда говорится, что оно не подлежит обжалованию.

Как сообщалось, 1 декабря 2020 года редактор интернет-издания "Цензор.net" Юрий Бутусов в Фейсбуке сообщил, что бывший народный депутат и экс-руководитель "Укрбуда" Максим Микитась дал обличительные показания в отношении Татарова по делу о махинациях с квартирами для Нацгвардии.

По словам журналиста, Микитась сообщил следствию, что Татаров во время работы в "Укрбуде" якобы подкупил эксперта МВД, чтобы тот фальсифицировал экспертизу в пользу компании.

Сам Татаров отрицает свою причастность к преступлениям. Его адвокат Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева.

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В НАБУ сообщили, что Офис Генерального прокурора 23 декабря изменил подследственность дела заместителя главы ОП Татарова, забрав его у Национального антикоррупционного бюро и передав Службе безопасности.

24 февраля 2021 года в НАБУ сообщили, что настаивают на том, что о подозрении заместителю руководителя Офиса Президента было сообщено законным способом.

По материалам: Укринформ