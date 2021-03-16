Мендель анонсировала авторский проект на телеканале «Дом»

15.03.2021 16:51

Укринформ

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель начинает авторский проект на телеканале "Дом" для зрителей с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Об этом пресс-секретарь главы государства написала в Твиттере, сообщает Укринформ.

«Не устаем говорить с вами. А особенно – с украинцами, которые оказались за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня в 19:30 для подписчиков телеканала "Дом" в Ютубе – пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев по обе стороны контактной линии. Примите к сведению – отвечаю на вопросы!", – отметила Мендель.

В то же время на странице "Дома" в Фейсбуке отмечается, на телеканале стартует авторский проект пресс-секретаря Президента – еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".

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На телеканале проинформировали, что в понедельник, 15 марта, состоится пилотный выпуск на страницах в Фейсбуке и Ютубе, а в воскресенье, 21 марта – телевизионная премьера с трансляцией на всех "диджитал-платформах" телеканалов "Дом" и "UATV".

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Сообщается также, что зрители смогут задать свои вопросы пресс-секретарю Президента в Фейсбуке или Вайбере в течение недели, а в воскресенье она ответит на них.

По материалам: Укринформ