Маркарова: Уверена, и визит Байдена в Украину, и визит Зеленского в США состоятся

15.03.2021 20:09

Укринформ

Новая посол Украины в США Оксана Маркарова уверена, что и визит Президента США в Украину, и визит Президента Зеленского в США состоится.

Как передает Укринформ, об этом Маркарова сообщила в интервью LB.ua.

«Поэтому здесь нет «измен» или «побед». Сейчас МИД и Офис Президента активно работают над установлением прямого контакта двух президентов. Как только я начну каденцию, также буду активно уже в качестве посла участвовать во всех вопросах, связанных с организацией визитов или других прямых контактов», – сказала она.

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Посол уверена, что и телефонный звонок состоится, и визит Президента США в Украину, и главное – визит нашего Президента в США. В то же время здесь ключевое не сроки – когда кто-то кому-то позвонит, – а содержание, то, чем именно будет наполнена личная беседа глав двух государств. Ведь телефонный звонок – это важный сигнал, однако это только телефонный разговор, который должен быть частью процесса. Это только в постсоветской традиции прямо во время звонка все решается. В западной традиции сначала нарабатывается повестка дня, порой и решения уже найдены, и обсуждены на разных уровнях, а затем лидеры уже во время разговора финализируют или делают публичными эти решения.

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Как сообщал Укринформ, Киев будет инициировать новые форматы сотрудничества с США, в частности в сфере противодействия пропаганде и кибератакам, также обе страны должны усилить сотрудничество и санкционную политику в отношении России.

По материалам: Укринформ