Кулеба – о статье WP: Глубоко ошибочно сводить отношения между Украиной и США к одному разговору

Кулеба – о статье WP: Глубоко ошибочно сводить отношения между Украиной и США к одному разговору

16.03.2021 02:54

Укринформ

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил на статью The Washington Post о том, что администрация Джо Байдена ожидает от Владимира Зеленского больших усилий в проведении реформ и в борьбе с коррупцией.

Как передает Укринформ, об этом говорится в комментарии Дмитрия Кулебы, предоставленном УП.

«Редакционная коллегия WP, несомненно, имеет право на собственный взгляд, так же как украинские журналисты имеют право на собственные взгляды. Повышенный интерес к личной беседе президентов Украины и США нормальный и понятный, как и количество конспирологических теорий, которые традиционно сопровождают такие события», – написал глава МИД.

По его словам, было бы «глубоко ошибочно» сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров двух государств: «Факты свидетельствуют о планомерном развитии диалога Украины и США. Я провел телефонный разговор с государственным секретарем США уже в первые недели его пребывания в должности. Вскоре после этого провели разговор и министры обороны Украины и США. Существует абсолютно содержательный и широкий разговор между нашими странами по всему спектру вопросов».

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Кулеба выразил убеждение, что после ряда недавних решений СНБО невозможно обвинить Президента Украины в нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием. «Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых другие в предыдущие годы даже не решались говорить», – подчеркнул министр.

«Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия этих решений, диаметрально противоположны предположениям американских и украинских журналистов. Наши партнеры считают их долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам. Поэтому нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов», – подытожил глава Министерства иностранных дел.

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Как сообщалось, американская газета The Washington Post написала, что администрация Джо Байдена ожидает от Президента Украины Владимира Зеленского больших усилий в проведении реформ и в борьбе с коррупцией.

В своей статье WP отметила, что Президент Украины должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. В частности, настаивать на судебной реформе, восстановить независимость Нацбанка, исключить любые попытки ослабить НАБУ, а также недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовные обвинения против него.

По материалам: Укринформ