Кулеба не видит предпосылок для возвращения ЕС к business as usual с Россией

Кулеба не видит предпосылок для возвращения ЕС к business as usual с Россией

16.03.2021 13:28

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит предпосылок для возвращения Европейского Союза к business as usual с Россией, поскольку в поведении Кремля нет никакого конструктива.

Об этом он заявил на совместной с министром иностранных дел Словении Анже Логаром пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

Кулеба напомнил, что в конце марта в Европейском Союзе должна состояться дискуссия о стратегии отношений с Россией.

«Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, то нет никаких предпосылок для возвращения к business as usual с Россией. Мы рассчитываем на поддержку этой политики со стороны словенского председательства (в Совете ЕС – ред.). Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет вести себя лучше», – сказал Кулеба.

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Как сообщалось, в рамках Европейского совета в конце марта должна состояться стратегическая дискуссия об отношениях между ЕС и Россией.

По материалам: Укринформ