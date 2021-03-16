Харьковские соглашения: СБУ провела обыски в Раде, Кабмине, МИДе и Совбезе
Харьковские соглашения: СБУ провела обыски в Раде, Кабмине, МИДе и Совбезе
16.03.2021 17:42
Укринформ
СБУ провела обыски в структурах, привлеченных к подготовке и ратификации Харьковских соглашений.
Как передает Украинформ, об этом СБУ сообщает в Фейсбуке.
Сотрудники Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых Харьковских соглашений.
Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве. Среди прочего, обыски проводились в Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении ВР, в Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины, Кабинете Министров Украины совместно с Государственным бюро расследований.
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В ходе обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия. В частности, относительно увеличения количества личного состава воинских формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма, и ущерба экономическим интересам.
СБУ проводит соответствующие следственные и процессуальные действия, соблюдая все требования действующего законодательства, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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Осознавая повышенный интерес общества к этому делу, Служба регулярно будет информировать общественность о ходе дела.
По материалам: Укринформ