Гармаш: Мы должны относиться к «Минску» как к инструменту влияния

Гармаш: Мы должны относиться к «Минску» как к инструменту влияния

15.03.2021 16:20

Укринформ

Минский процесс сможет стать дорогой к миру на Донбассе только тогда, когда Россия признает себя стороной конфликта и начнет серьезно обсуждать с Украиной возможности окончания войны.

Как сообщает Укринформ, такое мнение в интервью изданию "Цензор.нет" выразил представитель Отдельных районов Донецкой области в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

Он заметил, что разговоры по поводу того, "работает "Минск" или не работает" тревожат его, поскольку демонстрируют, что украинское общество, и в первую очередь, наш политикум, не понимает сущности Минских соглашений, их возможностей и целей.

"Мы почему-то рассматриваем Минский процесс как рецепт к миру, некую "дорожную карту" – вот выполнили, и наступил мир. Это абсолютно неправильно! Потому что, во-первых, война – гибридная. Она идет на всей территории Украины, не только на Донбассе, а комплекс мер касается ее военного проявления только в локальном регионе на Востоке страны. К миру с Россией он однозначно не может привести, потому что не касается других направлений войны – информационного, дипломатического, экономического, кибернетического", – сказал Гармаш.

Он также напомнил, что Комплекс мер по выполнению Минских соглашений принимался тогда, когда Украина потерпела очередное поражение под Дебальцево, и украинская сторона, практически не имея выбора, подписала документ, в котором четко не обозначена вторая сторона конфликта, зато предусмотрены мероприятия, которые должно реализовать только украинское государство.

"Минск" – не "дорожная карта" к миру. В реальности – это инструмент влияния на противника. Россия его только так рассматривает. Она его заключала не для того, чтобы принести нам мир, иначе зачем с нами тогда вообще воюет?! А для того, чтобы подчинить Украину, внедрить "инородный орган" в наше "политическое тело" и ослаблять нас изнутри", – уверен представитель ОРДО в ТКГ.

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По его мнению, мы тоже должны относиться к "Минску" как к инструменту влияния на противника, способу его ослабления.

"Это единственный правильный подход", – считает Гармаш.

В то же время, заметил журналист, нельзя говорить, что Минский процесс не работает, так как действуют санкции, которые к нему привязаны.

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"Вот они заставляют Россию шевелиться, просить Запад об их отмене… Поэтому "Минск" работает. Вопрос в том, насколько он оправдывает наши ожидания… Поэтому правильно было бы четко определить для себя, что такое "Минск", и какова вообще его роль. Если мы ждем от него мира, то это заблуждение. Он может быть одним из инструментов для достижения мира, но ни в коем случае не "дорожной картой к миру", как нам навязывает это Россия", – акцентировал Гармаш.

Он спрогнозировал, что дорогой к миру "Минск" может стать только тогда, когда Москва признает себя стороной конфликта и начнет серьезно обсуждать с нами возможности окончания войны, а не разыгрывать спектакли с "внутриукраинским конфликтом".

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"В этом для нас и должен быть единственный смысл "Минска". К счастью, в нем заложены возможности для этого", – считает представитель ОРДО в ТКГ.

Как сообщал Укринформ, следующее заседание ТКГ запланировано на 17 марта. В рамках Трёхсторонней контактной группы на уровне глав делегаций 3 марта стороны предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе.

По материалам: Укринформ