Политика

Если бы выборы были сейчас: украинцы назвали лидеров гонки

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Если бы выборы были сейчас: украинцы назвали лидеров гонки

Если бы выборы были сейчас: украинцы назвали лидеров гонки

Опрос

16.03.2021 13:51

Укринформ

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия «Слуга народа», а на президентских выборах больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский, он же побеждает всех потенциальных соперников во втором туре.

Как передает Укринформ, таковы результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

«Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получили бы политическая партия «Слуга народа» (за нее готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за которую партию голосовать). За партию «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос соответственно 13% и 20% опрошенных, за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» – соответственно 13% и 18%, ВО «Батькивщина» – соответственно 7% и 9%, партию «Сила и честь» – соответственно 4% и 5%, партию «Голос» – соответственно 3% и 3%, ВО «Свобода» – соответственно 2,5% и 3%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» – соответственно 2% и 3% , Радикальная партия Олега Ляшко – соответственно 2% и 2%, «Партию Шария» – соответственно 1% и 2%, партию «Гражданская позиция» – соответственно 1% и 1%, партию «Оппозиционный блок» – соответственно 1% и 1% , партию «УДАР Виталия Кличко» – соответственно 1% и 1% », – говорится в сообщении.

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По данным исследования, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский (19% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

Намерены проголосовать за пятого президента, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко соответственно 13,5% и 20% опрошенных, за сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко – соответственно 13% и 17%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – соответственно 8% и 10%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко – соответственно 5% и 6%, за экс-премьера Владимир Гройсман – соответственно 2% и 3%, за главу Секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинского – соответственно 2 % и 3%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – соответственно 2% и 2%, за председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова – соответственно 1,5% и 2%, за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – соответственно 1% и 2 %, за бывшего народного депутата из фракции «Оппозиционного блока» Александра Вилкула – соответственно 1% и 1%, за мэра Киева Виталия Кличко – соответственно 1% и 1%.

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В случае, если кандидатом от партии ОПЗЖ вместо Бойко был Виктор Медведчук, голоса распределились бы следующим образом: Зеленский получил бы 19% голосов всех опрошенных или 28% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, Порошенко – соответственно 13,5% и 20%, Тимошенко – соответственно 8% и 10,5%, Медведчук – соответственно 6% и 8%, Смешко – соответственно 5% и 7%, Гройсман – соответственно 3% и 4%, Разумков – соответственно 3 % и 4%, Вилкул – соответственно 2% и 3%, Кошулинский – соответственно 2% и 2,5%, Ляшко – соответственно 2% и 2%, Гриценко – соответственно 1% и 2%, Кличко – соответственно 1% и 1 %.

В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов Президента Украины. Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов: Зеленский, Бойко, Порошенко, Разумков.

Так, Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко, Бойко или Разумковым становится победителем президентских выборов. Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.

Исследование проводилось методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал Укринформ, по данным опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 22-23 февраля 2021 года, если бы выборы Президента состоялись в ближайшее время, то больше всего украинцев проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского: его поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать, в парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа» (19,7% соответственно).

По материалам: Укринформ

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