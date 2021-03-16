Дальнейшая эскалация в Украине не отвечает интересам самой России – представитель НАТО

15.03.2021 20:14

Укринформ

Любая дальнейшая агрессия России против Украины может привести лишь к консолидации международного сообщества в реагировании на нарушение международного права, поэтому такие действия не соответствуют интересам самой России.

Об этом сегодня во время виртуальной дискуссии под эгидой брюссельского Центра Европейской Политики (ЕРС), которая была посвящена седьмой годовщине со дня незаконной аннексии Россией Крыма, заявил Джеймс Аппатурай, заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель Генерального Секретаря НАТО Кавказа и Центральной Азии.

Именно так он ответил на вопросы корреспондента Укринформа о том, насколько вероятной Альянс считает новую агрессию России против Украины уже этой весной, и именно НАТО планирует делать, чтобы защитить страны-союзницы, граничащие с Украиной.

«С моей точки зрения, произошедшее в Крыму, и то, что продолжает происходить там и на Донбассе, как и события в Грузии, являются показательными по поступкам России. Любая дальнейшая агрессия России в Украине приведет к консолидации этого разочарования, к осознанию, что Россия сознательно дестабилизирует соседство, и очень трудно убедить ее вернуться к международному праву. Это может означать больше санкций и дальнейших действий (международного сообщества – ред.). Убежден, что такие шаги не в интересах России. В ее интересах – искать решение на основе признания международного законодательства и территориальной целостности Украины», – сказал Аппатурай.

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Он воздержался от предположений о возможности новой агрессии России против Украины и отметил, что находится не в том положении, чтобы оценивать, какие именно решения может принимать Кремль. Вместе с тем он отметил, что такие предположения было трудно делать и раньше о том, что Россия сделала в прошлом, например, по отношению к Крыму.

При этом представитель НАТО напомнил, что главной и принципиальной причиной для резкого разрыва сотрудничества между НАТО и Россией стали именно события в Крыму. Эти же события вызвали санкции со стороны ЕС, которые длятся до сих пор.

«В том, что касается безопасности стран НАТО – не должно быть никаких сомнений. Мы имеем широкие обязательства защищать наших союзников, мы имеем силы на местах, и имеем соответствующие планы на местах. Это абсолютно четкая позиция со стороны Альянса», – отметил Аппатурай.

Как сообщал Укринформ, в аналитическом докладе «НАТО 2030», обнародованном в декабре прошлого года, Россия определяется как источник глубокого геополитического вызова для всего Альянса. Эта страна продолжает агрессию против Украины и Грузии, наращивает военное присутствие в других регионах мира.

Применительно к России НАТО проводит двуединую политику: с одной стороны – сдерживания и обороны, а с другой – поддерживает открытыми каналы связи во избежание недоразумений или несчастных случаев.

По материалам: Укринформ