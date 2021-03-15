Зеленский в телефонной беседе пригласил премьер-министра Швеции в Украину

Зеленский в телефонной беседе пригласил премьер-министра Швеции в Украину

15.03.2021 22:24

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Политики, в частности, обсудили борьбу с коронавирусом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт Президента Украины.

«Было обсуждена ситуация относительно борьбы с коронавирусом в обоих государствах и обеспечения Украины вакциной, лицензированной западными странами», – говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал Стефана Левена о ситуацию с безопасностью на Донбассе и инициативах Украины, призванных усилить реакцию международного сообщества на оккупацию Крыма и Севастополя.

«В рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины мы планируем проведение ряда важных международных мероприятий. Будем рады приветствовать вас на инаугурационном саммите Крымской платформам 23 августа в Киеве», – сказал Владимир Зеленский и пригласил премьер-министра Швеции к участию в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости нашего государства.

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Лидеры обсудили углубление двустороннего взаимодействия в сфере обороны и перспективы сотрудничества двух государств в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями.

Владимир Зеленский также поблагодарил шведскую сторону за поддержку и весомую практическую помощь Украине в реализации реформ.

В свою очередь Стефан Левен высоко оценил личное лидерство Владимира Зеленского в реформировании и достигнутом прогрессе в европейской интеграции.

Стороны уделили внимание путям активизации торгово-экономического сотрудничества.

«Наш приоритет – найти новые пути возвращения тенденций в двусторонней торговле до уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса», – отметил Зеленский.

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Президент Украины также положительно отметил выход всемирно известных шведских компаний и брендов на рынок Украины, в частности начало работы в Киеве первого магазина ИКЕА. Стороны отметили взаимную инициативу заимствования опыта Швеции по строительству мусороперерабатывающих заводов в Украине.

Стефан Левен пригласил Владимира Зеленского посетить Швецию и принять участие в форуме памяти жертв Холокоста, который должен состояться в октябре этого года в Стокгольме.

Как сообщал Укринформ, 12 марта Президент Владимир Зеленский пригласил федерального президента Республики Австрия Александера Ван дер Беллена посетить празднование 30-летия независимости и присоединиться к инициативе Крымской платформы.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ