«Украина дает сдачи»: Зеленский прокомментировал решения СНБО

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12.03.2021 20:54

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что последние решения Совета национальной безопасности и обороны направлены на восстановление справедливости в Украине.

Видеообращение опубликовано на странице главы государства в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

«Не секрет, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс. Одобрение в обществе и, разумеется, возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилии и свой бизнес», – сказал Зеленский.

«Я бы это описал тремя словами – Украина дает сдачи. Всех, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного – справедливости, которая долгие годы для людей было даже не дефицитом, а чем-то мифическим, чем-то из легенд о цвете папоротника», – пояснил Президент.

Он напомнил, что есть те, кто годами присваивал себе недра и стратегические ресурсы, трубопроводы и даже Конституционный суд.

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«Одним словом все, что плохо лежит. Восстановление справедливости в Украине было одной из моих ключевых обещаний. Говорят обещанного ждут три года. Мы начали немного раньше… Конечно, всем интересно, почему это не было сделано предыдущим руководством Украины за все годы войны. Пожалуй вопрос риторический. Возможно, они действовали по логике «мухи – отдельно, конфеты – отдельно», – сказал Зеленский.

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Также, по его словам, 19 февраля были заблокирован активы, имущество, аннулированы лицензии и разрешения предприятием, связанных с Виктором Медведчуком. Также было поручено вернуть в госсобственность нефтепровод «ПрикарпатЗападтранс».

Президент подчеркнул, что вчерашнее заседание СНБО было четвертым за последний месяц – и не последним.

Как сообщал Укринформ, на заседании СНБО 11 марта, в частности, были продлены санкции против двух российских банков, была утверждена Статегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, создан Центр противодействия дезинформации и дано поручение Службе безопасности Украины изучить обстоятельства голосования народных депутатов шестого созыва за так называемые Харьковские соглашения.

По материалам: Укринформ