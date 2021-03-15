ТКГ должна обсуждать с представителями ОРДЛО только две темы – Гармаш

15.03.2021 15:06

Укринформ

Украина в рамках Минских соглашений вправе требовать в ТКГ участия представителей ОРДЛО в консультациях только по теме местных выборов и самоуправления, а вопросы безопасности, обмена пленными, экономики и экологии должны решаться с Россией.

Как сообщает Укринформ, об этом в интервью изданию «Цензор.нет» сказал представитель Отдельных районов Донецкой области в ТКГ, журналист Сергей Гармаш

«Нужно не забывать, что в Минских соглашениях четко обозначены роль представителей ОРДЛО – консультации и согласования, тематика этих консультаций – местные выборы и особенности отдельных районов. Всё! Там нет военной сферы, обмена пленными, экономики, экологии и так далее. Мы же … ведем с ними диалог вообще по всем аспектам конфликта! Возможно, по этой причине не продвигаются вопросы того же обмена или безопасности. Потому что нас принуждают говорить не с теми, кто реально принимает решения в этих сферах. И, таким образом, позволяют Москве изображать из себя "посредника"», – сказал Гармаш.

Он отметил, что у нас есть полное право требовать соблюдения Минских соглашений и возвращения Минского процесса к его документальной основе. «То есть, к проведению консультаций и согласованию по конкретным темам с ОРДЛО, а по всем остальным – вопросы к Москве. Ведь сегодня дошло до того, что представители ОРДЛО пишут проекты постановлений Верховной Рады, какие-то "мирные планы", которые ОБСЕ почему-то пытается заставить нас рассматривать», – констатировал представитель ОРДО в ТКГ.

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Как сообщал Укринформ, представитель Отдельных районов Донецкой области Украины в ТКГ, журналист Сергей Гармаш 18 февраля заявил, что допускает свой выход из делегации Украины в случае дальнейшего участия в ней неких «общественных экспертов».

Следующее заседание ТКГ запланировано на 17 марта.

В рамках Трёхсторонней контактной группы на уровне глав делегаций 3 марта стороны предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе.

По материалам: Укринформ