Ситуация на Донбассе: три варианта проигрыша, которые можно и нужно предотвратить

11.03.2021 19:01

Укринформ

Что хочет и что может сделать Россия с Донбассом в ближайшие месяцы? И не только с ним

9 марта было заявление представителя Донецкой области от Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергея Гармаша о возможности обострения в зоне боевых действий. Дословно: «Россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО «российских миротворцев». Боясь, что провокация может вызвать контрнаступление ВСУ – готовятся к обороне. Цель провокации и введения «миротворцев» – создать в Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские «предложения по кластеру» уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу (с «гражданами РФ» на линии разграничения)». Цель РФ в «переформатировании региона в, по сути, военную базу РФ под видом обезлюдевших «ДНР»-«ЛНР» и возможности возобновления военных действий в любой нужный для Москвы момент».

Насколько это реально? Варианты – от очередного блефа Кремля в невыгодной геополитической обстановке (см. ниже) до реального крупного военного столкновения, которое наберет всеевропейского размах. Что ж, спецоперации РФ с использованием «миротворцев» на постсоветском пространстве уже были. И это никогда не приводило к окончанию конфликтов.

Как это было раньше?

Из истории почти 30-летней давности возникают два конфликта, которые были «заморожены» при посредничестве России – в Приднестровье, которое принадлежит Молдове, и два в Грузии, – абхазский и южноосетинский.

В 1994 году, в Грузии, роль миротворческих сил после прекращения огня и разграничения сторон была предоставлена Коллективным миротворческим силам СНГ, и именно через органы СНГ принималось решение о границах мандата и обязанности миротворцев. Другое дело, что в составе оказались исключительно представители вооруженных сил РФ. Почему? Потому что армии всех стран СНГ находились тогда в зачаточном состоянии, и не было денег на такие операции ни у Киева, ни у Минска, ни у Алма-Аты.

Конечно, важкен и фактор географической близости Абхазии и Южной Осетии к Чечне, где шла операция РФ против «сепаратистов» Дудаева и Масхадова. Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, представители Чечни выступали на стороне абхазов (тот же Шамиль Басаев), поэтому россиянам было важно контролировать ситуацию в этих регионах, исключая для сепаратистов переход «дырявой» границы и формирование на территории Абхазии дополнительных баз и плацдармов. Однако вопросы именно российского контингента были согласованы на уровне ОБСЕ и ООН. С точки зрения международных процедур все было соблюдено, но кровь литься не перестала вплоть до 2008 года.

В Приднестровье сложилось формально несколько иначе: после боевых действий 1992 года гарантом мира должна была стать российская 14-я армия, дислоцированная на территории Молдовы по левому берегу Днестра еще с советских времен. Опять же, эта схема устроила и ОБСЕ, и ООН.



Просоветский по форме, пророссийский по сути режим

И что получили Молдова и Грузия? Молдова – сохранение неподконтрольного региона, построение там просоветского по форме и пророссийского по сути режима, существование которого тормозит любые серьезные шаги страны на пути евроинтеграции, не говоря уже о НАТО. И когда президент в Молдове пророссийский (таким был некоторое время коммунист Владимир Воронин или Игорь Додон до конца 2020 года), то со стороны Москвы начинается продавливание сценария превращения страны в федерацию и консервирование статуса Приднестровья. Это нивелирует любые перспективы Молдовы в Европе, в этом и заключается сущность пресловутого «плана Козака». Но главное – Молдова от присутствия российских миротворцев не получила за почти 30 лет никакой гарантии или хотя бы перспективы возвращения региона под свою юрисдикцию. Чем не «мягкая оккупация»?

С Грузией и вообще перешло к открытой войне 2008 года – «08.08.08». Да, грузины имели бы больше шансов добиться своего, если бы не атаковали казармы россиян в Цхинвали. Учитывая их международно признанный статус, РФ развязала себе руки и пошла в наступление не только на территории Южной Осетии и Абхазии, но и – в самой Грузии. Итог известен: оба региона признаны Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру «независимыми странами», ни о каком возвращении под контроль Тбилиси речь и не идет, а дипломатические отношения Грузии и РФ прерваны.



Российско-грузинская война 2008 года

Констатируем Россия все эти годы открыто поддерживала – экономически, политически, и морально – и Приднестровье, и Абхазию с Осетией. Эти сепаратистские образования полностью соответствовали ее интересам на постсоветском пространстве.

Не обойдем вниманием и последний конфликт прошлой осенью – азербайджано-армянскую войну, в результате которой российские «миротворцы» также оказались на линии разграничения в Карабахе. Условия этой договоренности немного другие, фактически Россия была вынуждена делать дипломатическую «хорошую мину» при полностью проигранной дипломатической игре. Но все же какое-то влияние на ситуацию в регионе она снова получила – и вряд ли это закончится чем-то хорошим и для Еревана, и для Баку.

Что же мы можем получить на Донбассе?

Поставим вопрос так: а что мы имеем сейчас в Донбассе? Во-первых, горячая фаза противостояния отсутствует. Но – имеется обострение, и число обстрелов позиций ВСУ со стороны оккупантов растет с каждой неделей. Во-вторых, констатируем дипломатический тупик на переговорах как в Минске, так и в «нормандском формате». Предложения и украинской стороны, и Германии с Францией о редактировании «минских договоренностей» Москву не устраивают. Понять логику Кремля не сложно: смена акцентов в переговорном процессе и согласование новых договоренностей автоматически предполагает демонтаж «ДНР» и «ЛНР», а значит – теряется смысл спецоперации и вторжения РФ в Украину, которое длится с 2014 года. Путину лично это может стоить хорошего куска и без того изрядно провисшего рейтинга, соответственно – соглашаться с этим ему нельзя ни в коем случае. А значит – надо заострять и повышать ставки – «мотивируя» противника по переговорам.

Поэтому обострение с целью введения «российских миротворцев» может иметь следующие цели:

Вариант первый: это шантаж. Кремль понимает, что сегодня он за столом переговоров об Украине противостоит не только Украине, но и согласованной позиции Германии и Франции. Поэтому – надо переиграть такой расклад. И Россия может использовать обострение на линии разграничения и предлагать своих «миротворцев» для шантажа Берлина и Парижа. Аргумент Кремля будет простой, как двери: на территории «ДНР» и «ЛНР» уже розданы несколько тысяч «паспортов граждан РФ», «обстрелы со стороны ВСУ» прямо им угрожают – мы вводим «миротворцев» для защиты своих граждан. Понятно, что это – нарушение «Минска» и выход РФ из переговорного процесса. Но – поставить перед фактом европейцев для удержания выгодного именно Москве статус-кво на Донбассе – вполне в духе Путина и его окружения. То есть, «миротворцы» могут выступить в роли прямого геополитического блефа.

Что делать? Разъяснять и Берлину, и Парижу вероятность такого сценария уже сейчас – и «продавливать» именно предложения Украины и Европы. Уйдет Россия из переговоров? А кому она сделает хуже, кроме как самой себе? Санкции усилятся, экономика зайдет в пике. Путину сейчас выгодно оставить ситуацию, какой она есть, во всяком случае в дипломатическом измерении.

Вариант второй: это предисловие к крымскому сценарию. Здесь следует учитывать и внутренние мотивы Путина. Отравление и арест Навального, протесты и новые санкции, а также – проблемы в экономике, рост цен на главные продукты питания, требующий уже государственного регулирования – вот реалии России сегодня. И это – в предвыборное время, когда в Госдуме снова надо обеспечить конституционное большинство «Единой России». Всем понятно, что если провести выборы более или менее честно, то не то что конституционного, но и математического большинства может не сложиться. А на фоне публикаций о роскошной жизни Путина и его окружения – можно нарваться на серьезные протесты после очередных фейковых выборов с заранее нарисованными результатами.



Нужно учитывать иі внутренние реалии России

Значит, общество надо отвлечь. А чем, как не очередным «приращением земли русской»? То есть, пользуясь обострением на линии соприкосновения, «миротворцы» вводятся для защиты «граждан РФ». Но – на этом Россия и ее руководство не останавливаются.

По информации из надежных источников автора, а также – исходя из контента российских телеграмм-каналов следует, что в Кремле серьезно рассматривают «крымский сценарий» для «ДНР» и «ЛНР» и уже на летние месяцы этого года.

Например, где-то под 9 мая, или под День России 12 июня «народные советы» в Донецке и Луганске назначат очередные фейковые референдумы о входе в состав РФ. И проведут их, а Путин признает их результаты. Это больше, чем Абхазия, это будет просто наглый захват еще одной территории, принадлежащей Украине. Понятно, что это – полный разрыв с Западом, это – реально жесткие санкции и др. Но: для цементирования своего режима на выборах в сентябре Путину и компании этого хватит. Правда, хватит ли этого нового консенсуса надолго?

Что делать Украине? Ничего нового Понимать, что это может быть реальностью и готовиться к худшему. Укреплять армию и усиливать работу разведки, перехватывать российские планы, делать их публичными для мирового сообщества – и продолжать давить на Кремль всеми возможными вариантами. Иначе – новая беда вполне возможна. Тем более, что «референдумы» о присоединении к РФ в Приднестровье и Абхазии с Осетией тоже были – и в 90-х, и в нулевых, причем уже по два-три раза. Эта технология отработана.

Вариант третий: это – путь к большой войне. К сожалению, может быть еще хуже. Потому что одно – это тактическое обеспечение стабильности путинского диктаторского режима. А если подумать стратегически? Да, у Путина есть возможность переизбираться вплоть до 2036 года, но от него устали все.

А вот изменить обстоятельства и продолжить свое политическое бытие в другой роли, чем не вариант? Помните о Союзном государстве с Беларусью? Если бы Путин в 2024-м стал президентом уже этого государства, то есть – перешел на новый уровень? Сейчас этому мешает Лукашенко в Минске. И процесс выглядит немного приторможенным, хоть и не отвергнутым.

А если зайти по-другому? И через серию «референдумов» в «ДНР», «ЛНР», Абхазии, Осетии и в Приднестровье не создать новую Союзное государство прямо сейчас? А Беларусь подтянуть в него через год-другой, куда она денется? Это масштабный проект, это реанимация идеи «СССР-мини», которая на самом деле очередной вариант продления имперского бытия России.

Что это значит? Что возможные «миротворцы» будут играть роль только «первой серии» потенциально ужасного политического «сериала». Конечно, если такой сценарий реализуется, он станет наглядным доказательством полной политической шизофрении как Путина, так и всего российского правящего класса.

И очевидно – это уже прямой путь к большой войне. Молчать не будут ни Европа, ни США, ни НАТО, ни Украина, ни Грузия и Молдова. Другое дело поймет ли Путин, что тогда лавры Гитлера современности ему гарантированы? А судьба последнего всем известна, хотя цена была слишком высокой для человечества.

Что делать? Прежде всего, понимать, что и этот сценарий возможен, как бы фантастически он сейчас ни выглядел. Но в начале февраля 2014-го никто в Украине, и почти никто в России не мог поверить в возможность захвата Крыма и войны между Украиной и РФ. Но – имеем, что имеем. Если конкретно, то мир как никогда ранее должен следить за Кремлем и сразу давать суровый отпор. И не важно что это – «миротворцы», очередные «планы Козака» и все прочее. Позиция должна быть твердой: Крым и Донбасс – это Украина. Точка. Другого языка в Кремле уже давно не понимают. А если мир снова прозевает – то любое из вышеизложенного может стать неутешительной реальностью… Все три варианта – проигрышные для нас.

Виктор Чопа, Киев

По материалам: Укринформ