Мендель рассказала, как будет работать Центр противодействия дезинформации

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15.03.2021 21:01

Укринформ

Центр противодействия дезинформации заработает в этом месяце и объединит специалистов из разных ведомств и частных компаний, которые будут проверять информацию, которая появляется в публичном пространстве.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом пресс-секретарь Президента Юлия Мендель рассказала в эфире ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" на телеканале "Дом".

"Президент Владимир Зеленский предложил создать Центр противодействия дезинформации. В этом месяце структура начнет работу. Этот центр объединит специалистов из разных ведомств и частных компаний, которые будут проверять информацию, которая появляется в публичном пространстве. Дезинформация будет опровергаться. Президент рассчитывает, что центр будет работать на международном уровне, ведь во многих странах на запад и восток страны есть проблема дезинформации", – рассказала Мендель.

Также по ее словам, Президент также предложил ввести уроки медиаграмотности в школах и "обучать старшее поколение правилам отсеивания правдивой информации от ложной".

"Центр объединит специалистов из разных структур. Первая и самая главная задача – это помогать людям отличать факты от дезинформации. И каждый имеет право на правдивую информацию… Что касается наказания за фейки, в словосочетании средства массовой информации очень важное слово массовой, то есть то, что касается многих. Уверена, СМИ должны озвучивать только проверенную информацию. Начнет работать центр, будут конкретные случаи дезинформации, и тогда станет понятно, какие и кто фейки распространяет, как с ними бороться, какие наказания будут предложены", – сказала Мендель.

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Как сообщалось, пресс-секретарь Президента Юлия Мендель начинает авторский проект на телеканале "Дом" для зрителей с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В то же время на странице "Дома" в Фейсбуке отмечается, что на телеканале стартует еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".

Сегодня, 15 марта, состоялся пилотный выпуск на страницах в Фейсбуке и Ютубе, а в воскресенье, 21 марта – телевизионная премьера с трансляцией на всех "диджитал-платформах" телеканалов "Дом" и "UATV".

Сообщается также, что зрители смогут задать свои вопросы пресс-секретарю Президента в Фейсбуке или Вайбере в течение недели, а в воскресенье она ответит на них.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о создании Центра противодействия дезинформации, который начнет работу со следующей недели.

По материалам: Укринформ