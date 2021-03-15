Малайзия не будет становиться на чью-то сторону до завершения расследования по MH17 – посол

Малайзия не будет становиться на чью-то сторону до завершения расследования по MH17 – посол

15.03.2021 11:30

Укринформ

Малайзия остается приверженной делу достижения справедливости в расследовании катастрофы MH17, однако ее подход всегда базировался на доказательствах, а не на влиянии политических мотивов.

В этом контексте позиция нынешнего премьер-министра Малайзии Мухиддина Яссина по делу МН17 не отличается от позиции бывшего премьер-министр страны Махатхира Мохамада.

Об этом посол Малайзии в Украине Раджа Реза Раджа Заиб Ша рассказал в интервью Укринформу, отвечая на вопрос, изменилось ли отношение малазийской власти к делу MH17 с февраля прошлого года, после отставки Махатхира Мохамада, который не видел убедительных доказательств того, что Россия должна нести ответственность за катастрофу MH17.

«Несмотря на то, что в 2020 году руководство правительством Малайзии перешло от Махатхира Мохамада к Мухиддину Яссину, позиция Малайзии по MH17 остается неизменной. То есть, как и прежде, для победы справедливости мы поддерживаем работу Совместной следственной группы, хотим иметь прозрачный, надежный, эффективный процесс судебного разбирательства, основанный на верховенстве права. Наш подход всегда базировался на доказательствах, а не на влиянии политических мотивов», – отметил Раджа Реза Раджа Заиб Ша.

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Посол добавил: «В этом смысле мы всегда повторяем, что каткстрофу самолета рейса MH17 не следует приписывать одной стране, пока Окружной суд Гааги в Нидерландах не изучит все доказательства и не вынесет свое решение. И это, по моему мнению, будет длительный процесс».

По его словам, Малайзия не будет становиться на чью-то сторону до завершения уголовного расследования. «Другие стороны могут свободно подавать любые иски, в том числе в Международный уголовный суд, как, например, делает Украина, принимать различные альтернативные меры для поиска справедливости», – сказал посол, комментируя иски от родственников жертв катастрофы в Европейский суд по правам человека, которые поддержали Нидерланды.

Малайзия является одной из пяти стран в составе Совместной следственной группы вместе с Бельгией, Нидерландами, Австралией и Украиной и взяла на себя обязательства внести 5,7 миллиона долларов США на судебное разбирательство. Эти деньги будут выделены в первом квартале 2021 года и пойдут на расходы во время судебного процесса в Гааге, включая безопасность, транспорт, связь, сообщил Раджа Реза Раджа Заиб Ша.

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По мнению посла, трагедия MH17 сблизила Малайзию и Украину. «Я знаю, что это болезненный процесс для членов семей, но мы рады тому, что суд в Гааге наконец начался. Есть четверо обвиняемых. Хотя судебный процесс происходит заочно, то есть обвиняемые отсутствуют, мы надеемся, что по его результатам семьи и родственники 298 пассажиров и членов экипажа смогут сказать: «Теперь мы знаем, кто ответственен за катастрофу рейса MH17». Для меня очень важно найти правду, но мы должны идти правильным, прозрачным судебным путем», – подытожил Раджа Реза Раджа Заиб Ша.

Как сообщал Укринформ, пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17.

По материалам: Укринформ