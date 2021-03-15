Дубинского исключили из партии «Слуга народа»

15.03.2021 12:22

Укринформ

Народного депутата Александра Дубинского исключили из партии «Слуга народа» за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Об этом говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко, сообщает пресс-служба политсилы.

«Народный депутат Александр Дубинский исключен из рядов политической партии «Слуга народа» за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии», – говорится в сообщении.

Как поясняется в документе, 13 марта распоряжением председателя партии на 14 марта было созвано собрание (конференция) Киевской областной организации «Слуги народа» для решения вопросов о переизбрании руководящих органов этой организации. На этом собрании новым руководителем Киевской областной организации партии «Слуга народа» избрали народного депутата Андрея Мотовиловца.

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В то же время 14 марта Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе народного депутата в этот же день было проведено какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрании членов политического совета Киевской областной организации партии.

«Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии «Слуга народа» невозможно без предварительного утверждения председателем партии и согласования председателями Политсовета и Национального совета громад – в соответствии с пунктами 9.1.6. и 12.24. Устава. Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава . Кроме того, действия Дубинского по проведению конференции с грубым нарушением требований Устава дискредитируют партию «Слуга народа», что недопустимо в силу положений пункта 4.16.3. Устава», – отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что документ доводит до ведома Дубинского, что он может обжаловать данное решение на следующем съезде партии.

Как сообщалось, на XI съезде партии «Слуга народа» 13 марта был утвержден новый Устав партии, а также созданы новые органы – Политический Совет и Национальный совет громад.

Накануне члены Киевской областной организации «Слуги народа» на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Мотовиловца вместо Дубинского.

1 февраля народного депутата Дубинского, который попал под санкции США, решили исключить из фракции «Слуга народа». Сам Дубинский призвал коллег, которые его поддержали, оставаться во фракции.

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Дубинский является также заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

11 января Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семи физических лиц и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния», связанной с народным депутатом Андреем Деркачем.

Санкции введены против бывших украинских чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также действующего народного депутата Дубинского, который обнародовал так называемые "пленки Деркача".

По материалам: Укринформ