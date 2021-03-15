Дело о госизмене: рассмотрение жалоб на приговор Януковичу продолжат 12 апреля

Дело о госизмене: рассмотрение жалоб на приговор Януковичу продолжат 12 апреля

15.03.2021 16:58

Укринформ

Верховный суд 12 апреля продолжит рассмотрение кассационных жалоб на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе адвокатского объединения "Авер Лекс".

"Перенесли на 12 апреля", – сказали в пресс-службе.

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Как сообщал Укринформ, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные расходы за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561, 20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

Защита Януковича подала апелляции на приговор по делу о госизмене.

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2 октября 2020 года Апелляционный суд оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене.

По материалам: Укринформ